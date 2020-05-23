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23 травня • оновлено в 11:41
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Туреччину сколихнув землетрус: усі деталі, карти

1.2т
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Увечері у п'ятницю, 22 травня, на сході Туреччини стався землетрус силою 4,3 бали за шкалою Ріхтера.

Як повідомило Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), підземні поштовхи зафіксовані в районі Пюлюмур провінції Тунджелі (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

На сході Туреччини стався землетрус

На сході Туреччини стався землетрус

Ілюстрація

Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 12 км.

Про руйнування і жертви не повідомляється.

Також 22 травня турецькі сейсмологи зафіксували поштовхи силою 4,7 бали в східній частині Середземного моря.

Туреччину сколихнув землетрус: усі деталі, карти

volcanodiscovery.com

Туреччину сколихнув землетрус: усі деталі, карти

earthquake-report.com

Туреччину сколихнув землетрус: усі деталі, карти

volcanodiscovery.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 25 квітня в Одеській області стався землетрус. Епіцентр поштовхів розташовувався в так званій зоні Вранча (Румунія).

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