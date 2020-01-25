Туреччину сколихнув страшний землетрус: катастрофічні фото і відео з місця

У п'ятницю, 24 січня, в східній частині Туреччини стався землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера. В результаті постраждали більше тисячі людей.

Кількість загиблих збільшилася до 21. У містах продовжують розбирати наслідки підземних поштовхів, передає НТВ (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Рятувальники повідомляють, що під завалами ще можуть бути люди.

Землетрус в Туреччині НТВ

Землетрус в Туреччині НТВ

Землетрус в Туреччині НТВ

Землетрус в Туреччині НТВ

Раніше OBOZREVATEL писав, що 24 січня підземні поштовхи також були зафіксовані в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема в містах Бейрут і Тріполі).

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