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25 січня • оновлено в 14:31
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Туреччину сколихнув страшний землетрус: катастрофічні фото і відео з місця

1.6т
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У п'ятницю, 24 січня, в східній частині Туреччини стався землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера. В результаті постраждали більше тисячі людей.

Кількість загиблих збільшилася до 21. У містах продовжують розбирати наслідки підземних поштовхів, передає НТВ (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Рятувальники повідомляють, що під завалами ще можуть бути люди.

Землетрус в Туреччині

Землетрус в Туреччині

НТВ

Землетрус в Туреччині

Землетрус в Туреччині

НТВ

Землетрус в Туреччині

Землетрус в Туреччині

НТВ

Землетрус в Туреччині

Землетрус в Туреччині

НТВ

Раніше OBOZREVATEL писав, що 24 січня підземні поштовхи також були зафіксовані в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема в містах Бейрут і Тріполі).

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Туреччина
Теги
видео фотографии смерть
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