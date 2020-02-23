Туреччину сколихнув потужний землетрус: загинули діти

У Туреччині в прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. Загинули семеро людей.

Про це свідчать дані Геологічної служби США. Відзначається, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи зафіксовані в 28 км на південний схід від міста Сарай (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу, серед загиблих четверо дітей і троє дорослих.

earthquake.usgs.gov

"В результаті землетрусу в Ірані сім чоловік в провінції Ван, в тому числі троє дітей, загинули. П'ятеро людей поранені. Під завалами ще перебувають люди", – процитував Сойлу телеканал A Haber.

trend.az

В Європейському середземноморському сейсмологічному центрі повідомили, що епіцентр розташовувався в 141 км на захід від іранського міста Тебріз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня в турецькій провінції Маніса стався землетрус магнітудою 4,8.

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