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23 лютого • оновлено в 11:07
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Туреччину сколихнув потужний землетрус: загинули діти

4.6т
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У Туреччині в прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. Загинули семеро людей.

Про це свідчать дані Геологічної служби США. Відзначається, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи зафіксовані в 28 км на південний схід від міста Сарай (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу, серед загиблих четверо дітей і троє дорослих.

Туреччину сколихнув потужний землетрус: загинули діти
Туреччину сколихнув потужний землетрус: загинули діти

earthquake.usgs.gov

"В результаті землетрусу в Ірані сім чоловік в провінції Ван, в тому числі троє дітей, загинули. П'ятеро людей поранені. Під завалами ще перебувають люди", – процитував Сойлу телеканал A Haber.

Туреччину сколихнув потужний землетрус: загинули діти

trend.az

В Європейському середземноморському сейсмологічному центрі повідомили, що епіцентр розташовувався в 141 км на захід від іранського міста Тебріз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня в турецькій провінції Маніса стався землетрус магнітудою 4,8.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Туреччина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Нет ли тут "руки Кремля"? Идлиб, Турция, землетрясение,зажмуренные турецкие дети... Видать по всему, "вероломное колдунство" лично Темнейшего. Это даже не цветные лучи русских снайперов из соседней публикации!
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