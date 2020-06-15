Туреччину сколихнув потужний землетрус: є жертви і десятки поранених. Фото
На сході Туреччини в провінції Бінгель стався землетрус силою 5,7 бали, в результаті якого загинула одна людина і ще 18 отримали поранення.
Серед постраждалих є дитина. Підземний поштовх увечері 14 червня пошкодив десятки будинків і будівель, передає агенство Anadolu (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За землетрусом послідувало ще 33 повторних сейсмічних поштовхи, які відчули мінімум 10 прилеглих до Бінгелю провінцій.
Під час події було пошкоджено дві спостережні поліцейські вишки, в результаті чого три співробітника служби безпеки отримали поранення. З-під уламків будівель дістали семеро людей, один з них загинув.
У постраждалу провінцію було направлено 26 автомобілів, група медиків і рятувальників чисельністю понад 100 осіб та 550 наметів для ліквідації наслідків землетрусу. Також два військові літаки привели в готовність на випадок, якщо буде потрібна додаткова допомога.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на сході Туреччини стався землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксовані в районі Пюлюмур провінції Тунджелі.