Туреччину сколихнув потужний землетрус: є жертви і десятки поранених. Фото

На сході Туреччини в провінції Бінгель стався землетрус силою 5,7 бали, в результаті якого загинула одна людина і ще 18 отримали поранення.

Серед постраждалих є дитина. Підземний поштовх увечері 14 червня пошкодив десятки будинків і будівель, передає агенство Anadolu (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За землетрусом послідувало ще 33 повторних сейсмічних поштовхи, які відчули мінімум 10 прилеглих до Бінгелю провінцій.

Землетрус у Туреччині aa.com.tr

Під час події було пошкоджено дві спостережні поліцейські вишки, в результаті чого три співробітника служби безпеки отримали поранення. З-під уламків будівель дістали семеро людей, один з них загинув.

Землетрус у Туреччині Укрінформ

Землетрус у Туреччині lenta.ua

У постраждалу провінцію було направлено 26 автомобілів, група медиків і рятувальників чисельністю понад 100 осіб та 550 наметів для ліквідації наслідків землетрусу. Також два військові літаки привели в готовність на випадок, якщо буде потрібна додаткова допомога.

Землетрус у Туреччині aa.com.tr

Мапа Скріншот

Мапа Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що на сході Туреччини стався землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксовані в районі Пюлюмур провінції Тунджелі.