Туреччині загрожує "цунамі" коронавірусу: медики пояснили причину

Юрій Сергієнко Світ 02:26, 23.09.2020 Оновлено: 02:54, 23.09.2020

Ситуація з поширенням коронавірусу в Туреччині може значно погіршитися на тлі ризику збільшення кількості захворювань восени.

Експерти Турецької медичної асоціації під час відеоконференції заявили, що на країну чекає "цунамі", якщо не буде вжито необхідних заходів, передає Deutsche Welle.

Медики нагадали, що вони раніше попереджали про подібний ризик. На їхню думку, зараз картина стає тривожною.

Експерти звинувачують в цьому владу, тому що вона не задіяла своєчасних заходів з боротьби з епідемією COVID-19. Також вони заявили про приховування фактів захворювання в країні.

За даними онлайн-лічильника worldometers.info на 22 вересня, в країні зафіксовано 306 тисяч випадків зараження. За останню добу додалося 1 692 нових пацієнта. При цьому одужали майже 270 тисяч осіб і 7,6 тисяч померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа говорив, що країна переживає другий пік поширення коронавірусної інфекції. Тоді міністр пов'язував зростання захворюваності з поганим дотриманням профілактичних заходів відпочивальниками.

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