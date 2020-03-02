Туреччина збила російський Су-24 в Ідлібі: з'явилося відео

З'явилося відео аварії сирійського бомбардувальника Су-24 російського виробництва, збитого турецькими військовими в провінції Ідліб.

Кадри падаючого літака опублікував російський пропагандистський канал RT російською в Telegram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Місце падіння літака

"На кадрах - падіння сирійського літака, збитого вчора Туреччиною в Ідлібі. За повідомленнями ЗМІ, обидва пілоти врятувалися", – сказано в повідомленні.

Напередодні Міністерство оборони Туреччини заявило, що два Су-24 були збиті під час спроби атакувати турецьких військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган заявив, що по сирійсько-російських військах у Сирії нанесені нищівні удари.

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