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2 березня • оновлено в 22:00
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Туреччина збила російський Су-24 в Ідлібі: з'явилося відео

7.3т
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З'явилося відео аварії сирійського бомбардувальника Су-24 російського виробництва, збитого турецькими військовими в провінції Ідліб.

Кадри падаючого літака опублікував російський пропагандистський канал RT російською в Telegram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Місце падіння літака

Місце падіння літака

"На кадрах - падіння сирійського літака, збитого вчора Туреччиною в Ідлібі. За повідомленнями ЗМІ, обидва пілоти врятувалися", – сказано в повідомленні.

Напередодні Міністерство оборони Туреччини заявило, що два Су-24 були збиті під час спроби атакувати турецьких військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган заявив, що по сирійсько-російських військах у Сирії нанесені нищівні удари.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Гриневский Александр
Гриневский Александр
Эрдоган именно так и заявил?)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - не пилот! Кацaп - идиот!
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
низковато пошел...видать к дождю..)
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