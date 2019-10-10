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10 жовтня • оновлено в 14:10
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Туреччина зазнала серйозних втрат у боях у Сирії: перші підсумки операції

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Під час боїв із формуваннями курдської коаліції "Сили демократичної Сирії" (СДС) у районі міста Рас-ель-Айна в сирійській провінції Хасеке загинули 14 турецьких військовослужбовців.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на курдські джерела. За їхніми твердженням, СДС успішно відбивають наступ турецької армії на схід від Рас-ель-Айну.

Раніше курди заявили, що нібито підбили чотири турецькі танки на підступах до сирійського міста Телль-Аб'яду, у результаті чого загинули 5 військовослужбовців.

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Операція Туреччини в Сирії

Операція Туреччини в Сирії

RT

Зі свого боку Міноборони Туреччини підкреслило, що їхні збройні сили під час нової транскордонної операції захопили всі зазначені цілі.

У той же час, як стало відомо, бійці так званої Сирійської вільної армії приєдналися до турецької операції "Джерело миру".

На фоні всього цього МЗС Ірану вкотре виступило з гнівним зверненням. Тегеран вимагає виведення турецьких сил із території Сирії і негайного припинення атак.

Нагадаємо, що в середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Курды теперь братушки украинцев?
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