Туреччина зазнала серйозних втрат у боях у Сирії: перші підсумки операції

Під час боїв із формуваннями курдської коаліції "Сили демократичної Сирії" (СДС) у районі міста Рас-ель-Айна в сирійській провінції Хасеке загинули 14 турецьких військовослужбовців.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на курдські джерела. За їхніми твердженням, СДС успішно відбивають наступ турецької армії на схід від Рас-ель-Айну.

Раніше курди заявили, що нібито підбили чотири турецькі танки на підступах до сирійського міста Телль-Аб'яду, у результаті чого загинули 5 військовослужбовців.

Операція Туреччини в Сирії RT

Зі свого боку Міноборони Туреччини підкреслило, що їхні збройні сили під час нової транскордонної операції захопили всі зазначені цілі.

У той же час, як стало відомо, бійці так званої Сирійської вільної армії приєдналися до турецької операції "Джерело миру".

На фоні всього цього МЗС Ірану вкотре виступило з гнівним зверненням. Тегеран вимагає виведення турецьких сил із території Сирії і негайного припинення атак.

Нагадаємо, що в середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина у прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент країни Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок нової військової операції.

Водночас у Пентагоні заявили, що США почали переговори із владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії.

Трамп публічно пригрозив Туреччині, заявивши, що повністю знищить її економіку.

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