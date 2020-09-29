Туреччина заявила про підтримку Азербайджану в Карабасі, Росія стала на бік Вірменії

Туреччина розглядає дії "республіки Нагірний Карабах" щодо Азербайджану, як напад на власну територію. Там висловили готовність підтримати країну у війні проти Вірменії.

Про це сказав Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час відвідування посольства Азербайджану в Анкарі, передає "Анадолу". Зі свого боку в Кремлі заявили про надання допомоги в конфлікті Вірменії, а та обговорює можливість підписання військово-політичного союзу з самопроголошеною республікою.

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Позиція Туреччини

За словами глави турецького МЗС, єдиним шляхом врегулювання конфлікту в невизнаному Нагірному Карабасі є виведення Збройних сил Вірменії з територій Азербайджану.

"Туреччина цілком підтримує Азербайджан. Настав час докорінно вирішити проблему вірменської окупації", – сказав Чавушоглу.

Він додав, що його країна завжди була поряд із Азербайджаном – "і на полі бою, і за столом переговорів".

"Ми продовжимо цю солідарність", – запевнив чиновник.

Його думку підтримав заступник голови правлячої партії Туреччини Нуман Куртулмуш, зазначивши, що країна сприймає проблеми Азербайджану як власні.

"Напади на Азербайджан ми розцінюємо, як напад на Туреччину. Ми зробимо все, щоб допомогти братньому Азербайджану", – підкреслив він.

Росія – на стороні Вірменії

Ще 27 вересня президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорили військовий конфлікт у Нагірному Карабасі. Телефонна розмова відбулася за ініціативою вірменської сторони.

"Обговорювалося різке загострення ситуації в зоні нагірно-карабахського конфлікту. З російського боку виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з поновленням широкомасштабних бойових зіткнень", – заявили в Кремлі.

Так, Путін у розмові з Пашиняном зазначив, що потрібно не допустити подальшої ескалації та припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

А згодом до 20 тисяч етнічних вірмен із Росії висловили готовність стати добровольцями у збройних зіткненнях між Вірменією та Азербайджаном у "республіці Нагірний Карабах". Про це, зокрема, сказав лідер Союзу вірмен РФ Ара Абрамян, хоча і додав, що поки такої потреби немає.

Що думають у Вірменії

У Вірменії заявили про можливість військово-політичного союзу з "республікою Нагірний Карабах" через поновлення воєнних дій у регіоні.

Таку позицію передала представниця правлячої в країні парламентської фракції "Мій крок" Ліліт Макунц.

"У ситуації, що склалася, паралельно розвитку подій, активно обговорюються можливі пропорційні дії. Зокрема, висновок військово-політичного союзу з Арцахом", – написала вона у Facebook.

Крім того, в Міністерстві оборони Вірменії додали, що дії Азербайджану не залишають іншого виходу, як перейти до "застосування ударних систем великої дальності й руйнівної сили".

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 29 вересня, між Вірменією та Азербайджаном тривали воєнні дії у невизнаній республіці Нагірний Карабах. На третій день протистоянь азербайджанські військові заявили, що повністю знищили цілий полк збройних сил Вірменії.