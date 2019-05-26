Туреччина завезла зброю проти Росії до Сирії: що відомо

Туреччина поставляла зброю сирійським повстанцям у провінції Ідліб для допомоги в боротьбі з урядовими військами, підтримуваними Росією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в сирійській опозиції і повстанських угрупованнях.

Відзначається, що Анкара наростила поставки після того, як не змогла домовитися з Москвою про припинення підтримки сирійської влади, щоб запобігти потоку біженців до Туреччини. Коли саме проходили переговори, при цьому не вказується.

ВладТайм

Так, відомо, що Росія підтримує великий повітряний і наземний штурм сирійської армії, прагнучи отримати контроль над останньою великою ділянкою утримуваної повстанцями території на північному заході країни.

При цьому Туреччина дала зрозуміти, що готова зберегти свій вплив на північному заході Сирії, де вона посилила свою присутність на дюжині військових баз, які були створені в рамках угоди про деескалацію з Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені дані про 300 російських найманців із ПВК "Вагнера", яких ліквідували в Сирії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram