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12 жовтня • оновлено в 18:33
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Туреччина захопила перше сирійське місто: курди спростовують

2.3т Читати матеріал російською

Турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Рас-ель-Айн на сході від річки Євфрат. Представники курдських формувань цю інформацію заперечують.

Про це заявила в своєму Twitter пресслужба міністерства національної оборони Туреччини. Захоплення сталося в рамках спецоперації "Джерело світу".

"У рамках успішних операцій, що проводяться в рамках операції "Джерело миру", місто Рас-ель-Айн, розташоване на схід від Євфрату, було узяте під контроль", - сказано в повідомленні.

ілюстративне фото

ілюстративне фото

ria.ru

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Туреччина продовжує наступ на Сирію: як проходить військова операція

Турецькі війська протягом ночі посилили бомбардування Рас-ель-Айна після того як американські війська в регіоні потрапили під артилерійський обстріл з турецьких позицій.

Кількість загиблих серед цивільного населення в результаті настання Туреччини на північ Сирії зросла до 30 осіб, повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини.

У свою чергу, "сирійські демократичні сили" (курди) спростовують цю інформацію, а місто чинить опір. У коментарі Reuters, представник турецької служби безпеки повідомив, що військові проводять перевірки в житлових районах. Вони також шукають міни.

Відзначимо, що Туреччина почала наступ після того, як президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону в неділю з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом і відкликав американські війська, які вели бої разом з курдськими силами.

Як писав OBOZREVATEL:

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Конфлікт в Сирії
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