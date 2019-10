Туреччина захопила перше сирійське місто: курди спростовують

Турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Рас-ель-Айн на сході від річки Євфрат. Представники курдських формувань цю інформацію заперечують.

Про це заявила в своєму Twitter пресслужба міністерства національної оборони Туреччини. Захоплення сталося в рамках спецоперації "Джерело світу".

"У рамках успішних операцій, що проводяться в рамках операції "Джерело миру", місто Рас-ель-Айн, розташоване на схід від Євфрату, було узяте під контроль", - сказано в повідомленні.

Турецькі війська протягом ночі посилили бомбардування Рас-ель-Айна після того як американські війська в регіоні потрапили під артилерійський обстріл з турецьких позицій.

Кількість загиблих серед цивільного населення в результаті настання Туреччини на північ Сирії зросла до 30 осіб, повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини.

У свою чергу, "сирійські демократичні сили" (курди) спростовують цю інформацію, а місто чинить опір. У коментарі Reuters, представник турецької служби безпеки повідомив, що військові проводять перевірки в житлових районах. Вони також шукають міни.

Відзначимо, що Туреччина почала наступ після того, як президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону в неділю з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом і відкликав американські війська, які вели бої разом з курдськими силами.

As part of the successful operations being conducted in the framework of Operation Peace Spring, the town of Rasulayn, located east of the Euphrates, has been brought under control.