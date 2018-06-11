Туреччина ввела війська в Ірак: Ердоган оголосив про початок наступу

Туреччина почала військову операцію проти терористів в іракських районах Кандиль і Синджар.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.

За його словами, 20 літаків ВПС Туреччини знищили 14 великих об'єктів терористів Робочої партії Курдистану.

"Це тільки початок, операція буде продовжена. Збройні сили Туреччини очистять від терористів іракський Кандиль так само, як зробили це в сирійських районах Афрін, Джераблус, Ель-Баб і Аазаз", - сказав Ердоган.

Він підкреслив, що "всі терористи рано чи пізно відповідатимуть за свої злочини".

Також він заявив, що тільки в сирійському Афрін в рамках операції "Оливкова гілка" було нейтралізовано більше 4500 терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2017 року генеральний штаб Туреччини офіційно оголосив про початок операції "Оливкова гілка" проти курдських формувань в сирійському Афрін.

Справжнє загострення почалося в лютому. Так, 10 лютого турецька вертоліт T129 ATAK, який брав участь в операції "Оливкова гілка", був збитий у сирійському Афрін.

Анкара заявила, що "не мала вибору", оскільки повинна очистити північну Сирію, яка межує з Туреччиною, від "всіх терористичних елементів".

15 лютого одна з місцевих газет написала, що Туреччина, почавши операцію "Щит Євфрату" проти ІГІЛ і Робочої партії Курдистану на території Сирії, змінила хід світової політики, наблизивши світ до початку Третьої світової війни.