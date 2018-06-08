Туреччина стала на бік України: обурена Росія заговорила про тиск ЄС

Заява глави МЗС Туреччини про Крим викликає подив і обурення.

Про це заявив заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін, пишуть пропагандисти RT .

Він наголосив, що Анкара поводиться непередбачувано, але є "зрушення у військовій сфері", особливо в частині військово-технічної співпраці.

"Але в той же час є до них деякі питання щодо сирійського врегулювання", - додав депутат Держдуми.

Російський політик припустив, що Анкара може "просто намагатися підіграти Євросоюзу".

"Ви знаєте, подекуди Ердоган виступає критично щодо Євросоюзу, але в той же час у них проглядається прагнення йти в його бік", - сказав він.

Однак подібні заяви з боку Туреччини не ведуть до конструктивних взаємин із Росією, підсумував Швиткін.

Цю ж думку озвучив глава міжнародного комітету Ради Федерації Росії Костянтин Косачов.

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"Туреччина відчуває великий тиск з боку Заходу за двома напрямками: політичні реформи в країні та дії у Сирії проти курдів. Можна припустити, що заява міністра - це свого роду відволікаючий маневр, спроба перемикання уваги Заходу на Росію", - цитує РИА Новости Косачова, який додав, що в такому разі "покращенню російсько-турецьких відносин це явно не сприятиме".

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