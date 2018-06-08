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ПолітикаЕкономіка

Туреччина стала на бік України: обурена Росія заговорила про тиск ЄС

1.3тЧитати новину російською

Заява глави МЗС Туреччини про Крим викликає подив і обурення.

Про це заявив заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін, пишуть пропагандисти RT .

Він наголосив, що Анкара поводиться непередбачувано, але є "зрушення у військовій сфері", особливо в частині військово-технічної співпраці.

"Але в той же час є до них деякі питання щодо сирійського врегулювання", - додав депутат Держдуми.

Російський політик припустив, що Анкара може "просто намагатися підіграти Євросоюзу".

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"Ви знаєте, подекуди Ердоган виступає критично щодо Євросоюзу, але в той же час у них проглядається прагнення йти в його бік", - сказав він.

Однак подібні заяви з боку Туреччини не ведуть до конструктивних взаємин із Росією, підсумував Швиткін.

Цю ж думку озвучив глава міжнародного комітету Ради Федерації Росії Костянтин Косачов.

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"Туреччина відчуває великий тиск з боку Заходу за двома напрямками: політичні реформи в країні та дії у Сирії проти курдів. Можна припустити, що заява міністра - це свого роду відволікаючий маневр, спроба перемикання уваги Заходу на Росію", - цитує РИА Новости Косачова, який додав, що в такому разі "покращенню російсько-турецьких відносин це явно не сприятиме".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін розповів про умови повернення українського Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Росія
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