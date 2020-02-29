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29 лютого • оновлено в 11:55
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Туреччина вбила більше 50 солдатів Асада в Сирії: з'явилися офіційні дані

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Армія Туреччини знищила 56 солдатів військ дамаського режиму диктатора Башара Асада.

Міністерство національної оборони Туреччини завдало удару на північному заході Сирії, повідомляє агентство Анадолу.

У результаті атаки також були знищені вісім танків, чотири БТР, п'ять гаубиць і дві ракетні установки противника.

Війська Туреччини в Сирії

Війська Туреччини в Сирії

Крім того, військові опублікували відеокадри знищення розташованого в 13 км від Алеппо військового об'єкта з хімічною зброєю, транспортних засобів із готовими до пуску ракетними установками. Також на відео відображені удари по місцях скупчення військових армії режиму.

При цьому президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна відкрила свої кордони з ЄС для сирійських біженців. За його словами, не менше 18 тисяч осіб уже перетнули кордон Туреччини з ЄС, передає РІА Новини.

"Ми давно говорили, що не зобов'язані приймати таку кількість біженців. Ви обіцяли нам допомогу, але нічого не робите, і ось ми вчора відкрили наші кордони. Вже 18 тисяч біженців пройшли, а сьогодні, можливо, буде 25-30 тисяч, і ми наші двері вже не закриємо. Тому що ЄС повинен тримати своє слово", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Сирія
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Золотой теленок - цитата -Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах . Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду». Местную прессу они не уважали. И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. … – Читали про конференцию по разоружению? – обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. – Выступление графа Бернсторфа? – О о, Бернсторф это голова! – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:... ОБОЗРЕВАТЕЛЬ И ЕГО ОБОЗРЕВАТЕЛИ !
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
интересная подача,а почему не так,Эрдоган убил ..эн сирийских солдат?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,а за кого нам болеть? асад дружит с путиным и эрдоган.разжигатели ненависти,за кого болеть
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