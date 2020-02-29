Туреччина вбила більше 50 солдатів Асада в Сирії: з'явилися офіційні дані

Армія Туреччини знищила 56 солдатів військ дамаського режиму диктатора Башара Асада.

Міністерство національної оборони Туреччини завдало удару на північному заході Сирії, повідомляє агентство Анадолу.

У результаті атаки також були знищені вісім танків, чотири БТР, п'ять гаубиць і дві ракетні установки противника.

Війська Туреччини в Сирії

Крім того, військові опублікували відеокадри знищення розташованого в 13 км від Алеппо військового об'єкта з хімічною зброєю, транспортних засобів із готовими до пуску ракетними установками. Також на відео відображені удари по місцях скупчення військових армії режиму.

При цьому президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна відкрила свої кордони з ЄС для сирійських біженців. За його словами, не менше 18 тисяч осіб уже перетнули кордон Туреччини з ЄС, передає РІА Новини.

"Ми давно говорили, що не зобов'язані приймати таку кількість біженців. Ви обіцяли нам допомогу, але нічого не робите, і ось ми вчора відкрили наші кордони. Вже 18 тисяч біженців пройшли, а сьогодні, можливо, буде 25-30 тисяч, і ми наші двері вже не закриємо. Тому що ЄС повинен тримати своє слово", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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