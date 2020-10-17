Туреччина в Чорному морі знайшла нове родовище газу, – Ердоган

Туреччина виявила в Чорному морі додаткові запаси природного газу на новому родовищі. Тепер загальний обсяг доведених резервів газу на ділянці "Дунай-1" родовища "Сакарья" склав 405 млрд куб. м.

Про це в суботу, 17 жовтня, в ефірі NTV повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Знахідку зробило турецьке дослідницьке судно "Фатіх".

"Наше судно продовжило роботу після виявлення першого газового родовища. Під час нових досліджень було виявлено ще 85 мільярдів кубометрів газу", – сказав президент.

Відкриття допоможе знизити залежність Туреччини від поставок газу з інших країн, зазначив Ердоган, наголосивши, що Анкара не припинить пошуки вуглеводнів як у Чорному морі, так і в Середземному.

"Це означає, що газ подешевшає для нашого населення. Ми зможемо запропонувати людям послуги за низькою ціною. Реалізувати додатковий газ плануємо в 2023 році", – додав турецький лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2020 року турецьке судно "Фатіх" виявило нові родовища природного газу в Чорному морі об'ємом у 320 мільярдів кубометрів. Тоді мова також йшла про ділянку "Дунай-1" і район міста Стамбул.