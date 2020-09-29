Туреччина та Росія можуть почати війну за вплив у Нагірному Карабасі? Чи зупинить Захід нову ескалацію у світі

Між арміями Азербайджану й Вірменії розв'язалися бої в невизнаній автономній республіці Нагірний Карабах. Обидві країни заявляють про сотні убитих і поранених. Офіційний Баку запевнив, що не відступить, поки не відновить територіальну цілісність, тобто не поверне Карабах.

Як довго протримається нинішнє протистояння, чи залежить воно від рішень Туреччини й Росії і чий Нагірний Карабах насправді – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Азербайджан захотів взяти реванш?

Воєнний конфлікт загострився 27 вересня. Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабасі. У Єревані заявили, що азербайджанські військові ініціювали наступ і завдали ракетних ударів не тільки по всій лінії зіткнення, але й по мирних населених пунктах, зокрема й столиці так званої республіки Степанакерт.

Міноборони Азербайджану зі свого боку опублікувало заяву, що це збройні сили Вірменії здійснили масштабні провокації й піддали інтенсивному обстрілу села й позиції азербайджанської армії в прифронтовій зоні.

Експерт із питань Близького Сходу та Кавказу Іліа Куса вважає, що, найімовірніше, Азербайджан захотів взяти реванш за територію Нагірного Карабаху, яку вважає своєю. Мовляв, до цього його підштовхнув провальний наступ у липні, а також принципові й радикальні настрої самих азербайджанців.

Однак, на його думку, найголовніше в цьому конфлікті – свої позиції на Кавказі загалом захотіла посилити Туреччина, а нинішня ескалація – це частина їхньої геостратегії для розширення впливу в кавказькому регіоні і зміцнення позицій свого союзника Азербайджану.

"Туреччина хоче сісти за стіл переговорів, маючи вже посилену позицію, і нав'язати її насамперед Росії. Баку не влаштовують ті мирні домовленості, які є щодо Нагірного Карабаху зараз, і вони захотіли їх змінити на свою користь", – пояснив експерт.

Проте, за його словами, тепер головне питання – чи захоче Туреччина й Росія повноцінно втручатися в нинішній конфлікт і, по суті, воювати між собою в Нагірному Карабасі.

"Думаю, якщо Азербайджан буде програвати, Туреччина може виступити на його стороні. Це дуже ймовірно. Тоді Росія опиниться в незручному становищі й перед дилемою – втрутитися в захист свого союзника, Вірменії, з яким вони пов'язані різними договорами або ж нічого не робити й поставити під загрозу його позиції. Рішення в обох країнах ще не ухвалено, ситуація проясниться в найближчі дні", – підсумував Куса.

У світі почалася ще одна війна?

Деякі експерти запевнили OBOZREVATEL, що нинішнє протистояння в Карабасі дуже схоже на війну хоча б тому, що обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Мовляв, такі рішення терміном дії на два дні не ухвалюють. Призупинити війну може тільки тиск міжнародних гравців, які вже, навіть на публічних дипломатичних каналах, наполягають на припиненні вогню.

"Карабаська армія обороняється, завдаючи потужних ударів атакувальним силам Азербайджану. Але як тільки в Баку усвідомлюють безперспективність подальшої агресії, інтенсивність піде на спад. З огляду на світові ціни на нафту ресурсів у Азербайджану не так багато", – пояснив OBOZREVATEL вірменський журналіст Марат Акопян.

Нагірний Карабах вважається окупованою частиною Азербайджану

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. Населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про свій вихід із Азербайджанської РСР, а регіональний парламент ухвалив рішення про входження до складу Вірменської РСР. Після розпаду СРСР регіон увійшов до міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, але відтоді фактично контролюється Вірменією, оскільки населення регіону переважно вірменське.

Під час референдуму в 1991 році 99,89% виборців проголосували за незалежність Нагірного Карабаху. У 94-му році між Вірменією і Азербайджаном було підписано Угоду про незастосування зброї, проте незважаючи на це, час від часу збройний конфлікт поновлюється.

Україна і більша частина світу вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.