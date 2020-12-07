Туреччина стала світовим лідером за швидкістю поширення COVID-19

У понеділок, 7 грудня, Туреччина опинилася на третьому місці в світі за розповсюдженням коронавірусу. За минулу добу там захворіло 30 402 особи.

Всього в країні діагностовано вже 828 295 випадків COVID-19, померли 14 900 заражених (+195 за добу), одужали 431 253 особи. Про це свідчать дані Worldometers.

Лідерами світового рейтингу по поширення коронавірусу також є США (+173,8 тис.) і Індія (+32,2 тис.). У країнах Європи найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Італії, Великобританії, Німеччини та Україні. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, названі регіони-лідери України за кількістю нових заражень COVID-19, зокрема, де ситуація із захворюваністю на найгірша. Найбільша кількість активних хворих на коронавірус спостерігається в місті Києві та на Одещині.