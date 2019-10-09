Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії: з'явилися перші фото і відео

Сирійські демократичні сили, проти яких 9 жовтня розгорнула військові дії Туреччина, заявили про обстріл противником цивільних районів.
Про це повідомляють NBCnews (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Представник СДС Мустафі Балі заявив, що авіаудари турецьких ВПС викликали "величезну паніку серед населення регіону".
Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії
Telegram-канал "Протесты в мире"
Telegram-канал "Протесты в мире"
Скріншот з відео
У Туреччині спростували звинувачення, запевняючи, що удари не були спрямовані на населені пункти. Проте, як видно на опублікованих у мережі відео, вогонь відкрили по житлових районах.
Незабаром стало також відомо, що турецька армія увійшла в сирійське місто Телль-Аб'яд на півночі країни, де почалися зіткнення з бійцями курдських SDF.
WATCH: Turkish airstrikes rock Kurdish targets in Tel Abyad, as Turkey attacks into northern Syria on Wednesday. pic.twitter.com/v0CSukDPHg— NBC News (@NBCNews) October 9, 2019
The largest Christian Neigbourhood in NE Syria is being bombed. This is a targeted ethnic cleansing. The bombing is going way way beyond Erdogan claims. Something very huge is happening. #KurdsBetrayed #Turkey pic.twitter.com/5npX5BvTay— Hadeel Oueis (@hadeelOueiss) October 9, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нової військової операції.
Водночас у Пентагоні заявили, що США вступили в переговори з владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії.
Трамп публічно пригрозив Туреччині, заявивши, що повністю знищить її економіку.
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