Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії: з'явилися перші фото і відео

Сирійські демократичні сили, проти яких 9 жовтня розгорнула військові дії Туреччина, заявили про обстріл противником цивільних районів.

Про це повідомляють NBCnews.

Представник СДС Мустафі Балі заявив, що авіаудари турецьких ВПС викликали "величезну паніку серед населення регіону".

У Туреччині спростували звинувачення, запевняючи, що удари не були спрямовані на населені пункти. Проте, як видно на опублікованих у мережі відео, вогонь відкрили по житлових районах.

Незабаром стало також відомо, що турецька армія увійшла в сирійське місто Телль-Аб'яд на півночі країни, де почалися зіткнення з бійцями курдських SDF.

The largest Christian Neigbourhood in NE Syria is being bombed. This is a targeted ethnic cleansing. The bombing is going way way beyond Erdogan claims. Something very huge is happening. #KurdsBetrayed #Turkey pic.twitter.com/5npX5BvTay