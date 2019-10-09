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10 жовтня • оновлено в 05:04
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Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії: з'явилися перші фото і відео

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Сирійські демократичні сили, проти яких 9 жовтня розгорнула військові дії Туреччина, заявили про обстріл противником цивільних районів.

Про це повідомляють NBCnews (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Представник СДС Мустафі Балі заявив, що авіаудари турецьких ВПС викликали "величезну паніку серед населення регіону".

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Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії

Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії

Telegram-канал "Протесты в мире"

Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії: з'явилися перші фото і відео

Telegram-канал "Протесты в мире"

Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії: з'явилися перші фото і відео

Скріншот з відео

У Туреччині спростували звинувачення, запевняючи, що удари не були спрямовані на населені пункти. Проте, як видно на опублікованих у мережі відео, вогонь відкрили по житлових районах.

Незабаром стало також відомо, що турецька армія увійшла в сирійське місто Телль-Аб'яд на півночі країни, де почалися зіткнення з бійцями курдських SDF.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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