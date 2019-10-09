Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії: з'явилися перші фото і відео

Сирійські демократичні сили, проти яких 9 жовтня розгорнула військові дії Туреччина, заявили про обстріл противником цивільних районів.

Про це повідомляють NBCnews (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Представник СДС Мустафі Балі заявив, що авіаудари турецьких ВПС викликали "величезну паніку серед населення регіону".

Туреччину звинуватили в обстрілі цивільних районів Сирії Telegram-канал "Протесты в мире"

Telegram-канал "Протесты в мире"

Скріншот з відео

У Туреччині спростували звинувачення, запевняючи, що удари не були спрямовані на населені пункти. Проте, як видно на опублікованих у мережі відео, вогонь відкрили по житлових районах.

Незабаром стало також відомо, що турецька армія увійшла в сирійське місто Телль-Аб'яд на півночі країни, де почалися зіткнення з бійцями курдських SDF.

WATCH: Turkish airstrikes rock Kurdish targets in Tel Abyad, as Turkey attacks into northern Syria on Wednesday. pic.twitter.com/v0CSukDPHg — NBC News (@NBCNews) October 9, 2019

The largest Christian Neigbourhood in NE Syria is being bombed. This is a targeted ethnic cleansing. The bombing is going way way beyond Erdogan claims. Something very huge is happening. #KurdsBetrayed #Turkey pic.twitter.com/5npX5BvTay — Hadeel Oueis (@hadeelOueiss) October 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нової військової операції.

Водночас у Пентагоні заявили, що США вступили в переговори з владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії.

Трамп публічно пригрозив Туреччині, заявивши, що повністю знищить її економіку.

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