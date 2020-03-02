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2 березня • оновлено в 06:39
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Туреччина рознесла війська Асада і Путіна зброєю, яка є у ЗСУ

1.9т
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Туреччина використовує в боротьбі з військами сирійського лідера Башара Асада і россіськими найманцями руйнівні дрони "Байрактар", які є на озброєнні і в України.

Про це йдеться в матеріалі ТСН. Відзначається, що такі безпілотники можуть переламати хід війни.

Так, у відповідь на вбивство своїх солдатів турки рознесли на друзки новітній російський зенітний комплекс "Панцирь", що потрапило на відео. Загальна кількість знищеної сирійської і російської техніки також вражає: 5 вертольотів, 23 танки, 23 гаубиці і "Гради".

Туреччина рознесла війська Асада і Путіна дронами "Байрактар", які є у ЗСУ

Туреччина рознесла війська Асада і Путіна дронами "Байрактар", які є у ЗСУ

depo.ua

Відзначається, що турецька армія продемонструвала всю руйнівну міць своєї артилерії і "безпілотників". Саме такі ударні дрони "Байрактар" турки продали і українським військовим.

"Тепер Україні варто проаналізувати, чому ці крилаті бойові роботи так мало задіяні на Донбасі. Сирійсько-російський наступ зупинили п'ятдесят турецьких безпілотників", – підкреслили в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Туреччина
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Так, в ответ на убийство своих солдат турки разнесли в щепки новейший российский зенитный комплекс “Панцирь”, что попало на видео...." Дааааа, только видео с Ливии, Уничтоженный "Панцирь" был поставлен ОАЭ, который потом как-то оказался у Хавтара.
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