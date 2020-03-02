Туреччина рознесла війська Асада і Путіна зброєю, яка є у ЗСУ

Туреччина використовує в боротьбі з військами сирійського лідера Башара Асада і россіськими найманцями руйнівні дрони "Байрактар", які є на озброєнні і в України.
Про це йдеться в матеріалі ТСН. Відзначається, що такі безпілотники можуть переламати хід війни.
Так, у відповідь на вбивство своїх солдатів турки рознесли на друзки новітній російський зенітний комплекс "Панцирь", що потрапило на відео. Загальна кількість знищеної сирійської і російської техніки також вражає: 5 вертольотів, 23 танки, 23 гаубиці і "Гради".
Туреччина рознесла війська Асада і Путіна дронами "Байрактар", які є у ЗСУ
depo.ua
Відзначається, що турецька армія продемонструвала всю руйнівну міць своєї артилерії і "безпілотників". Саме такі ударні дрони "Байрактар" турки продали і українським військовим.
"Тепер Україні варто проаналізувати, чому ці крилаті бойові роботи так мало задіяні на Донбасі. Сирійсько-російський наступ зупинили п'ятдесят турецьких безпілотників", – підкреслили в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.
Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.
Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – з крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.
Також стало відомо, що НАТО може втрутитися в конфлікт між Туреччиною і Сирії в Ідлібі і закликає Росію не вводити війська.
Постійна представниця США при ООН Келлі Крафт зажадала від Росії "негайно посадити" військові літаки в Сирії.
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