Туреччина рознесла війська Асада і Путіна зброєю, яка є у ЗСУ

Туреччина використовує в боротьбі з військами сирійського лідера Башара Асада і россіськими найманцями руйнівні дрони "Байрактар", які є на озброєнні і в України.

Про це йдеться в матеріалі ТСН. Відзначається, що такі безпілотники можуть переламати хід війни.

Так, у відповідь на вбивство своїх солдатів турки рознесли на друзки новітній російський зенітний комплекс "Панцирь", що потрапило на відео. Загальна кількість знищеної сирійської і російської техніки також вражає: 5 вертольотів, 23 танки, 23 гаубиці і "Гради".

Туреччина рознесла війська Асада і Путіна дронами "Байрактар", які є у ЗСУ depo.ua

Відзначається, що турецька армія продемонструвала всю руйнівну міць своєї артилерії і "безпілотників". Саме такі ударні дрони "Байрактар" турки продали і українським військовим.

"Тепер Україні варто проаналізувати, чому ці крилаті бойові роботи так мало задіяні на Донбасі. Сирійсько-російський наступ зупинили п'ятдесят турецьких безпілотників", – підкреслили в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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