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2 березня • оновлено в 06:39
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Туреччина розбомбила військовий аеродром Асада

4.1т
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Збройні сили Туреччини скинули бомби з неба на військовий аеродром, контрольований урядовими військами Сирії в районі Нейраб у провінції Алеппо.

У результаті об'єкт став "непридатним для використання", передає Anadolu. За інформацією видання, війська Башара Асада нібито використовували цей об'єкт для атак на військових Туреччини і населені пункти в Ідлібі.

За попередніми даними, удар по аеродрому завдали силами безпілотників і артилерії турецьких Збройних сил.

Туреччина розбомбила військовий аеродром Асада

Туреччина розбомбила військовий аеродром Асада

Ілюстрація

Після удару командування сил Асада перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і той піддався атакам турецької армії.

За даними місцевих джерел, виведення з ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку в сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького виробництва, який очевидці прийняли за бойовий літак.

Потім турецькі війська збили в небі над Ідлібом два літаки російського виробництва SU-24.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Так Нейраб же бармалеи захватили, тут по этому поводу еще песни и пляски устаивали за сердцеедов. Значит аэропорт не действующий был?!
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Бульба Остап
Бульба Остап
А шо ш крилаті воїни сцаря? Іх уже нет ?
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