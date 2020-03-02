Збройні сили Туреччини скинули бомби з неба на військовий аеродром, контрольований урядовими військами Сирії в районі Нейраб у провінції Алеппо.

У результаті об'єкт став "непридатним для використання", передає Anadolu. За інформацією видання, війська Башара Асада нібито використовували цей об'єкт для атак на військових Туреччини і населені пункти в Ідлібі.

За попередніми даними, удар по аеродрому завдали силами безпілотників і артилерії турецьких Збройних сил.

Туреччина розбомбила військовий аеродром Асада Ілюстрація

Після удару командування сил Асада перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і той піддався атакам турецької армії.

За даними місцевих джерел, виведення з ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку в сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького виробництва, який очевидці прийняли за бойовий літак.

Потім турецькі війська збили в небі над Ідлібом два літаки російського виробництва SU-24.

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