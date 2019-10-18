Ердоган пригрозив США новим ударом по Сирії: названа умова

Туреччина продовжить наступ на півночі Сирії, якщо угода про виведення курських військ, яку країна уклала з США, не буде виконуватися повною мірою.
Про це в п'ятницю, 18 жовтня, попередив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на пресконференції в Стамбулі, пише "Інтерфакс-Україна".
"Якщо США виконають свої обіцянки до вечора вівторка (22 жовтня), питання буде вирішене. Якщо ні, операція "Джерело миру" продовжиться, але з ще більшою рішучістю", – заявив глава держави.
Ердоган пригрозив США новими ударом по Сирії
За його словами також, немає ніякої проблеми в тому, що сирійські урядові сили увійшли на територію, вільну від курдських "Загонів народної самооборони".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того, як президент оголосив про початок нової військової операції.
Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та здійснить будь-які "позарамкові" дії.
15 жовтня глава США ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військову операцію в Сирії.
16 жовтня Трамп закликав Туреччину закінчити операцію і пригрозив новими санкціями. Реджеп Тайіп Ердоган у відповідь наголосив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" в північно-східній Сирії.
Ердоган також принизив главу Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, публічно назвавши його "дилетантом". Різку заяву він зробив після повідомлення німецького міністра про намір обмежити експорт озброєнь Анкарі через ситуацію в Сирії.
17 жовтня США і Туреччина узгодили припинення військових дій в Сирії, обумовивши кілька етапів завершення операції "Джерело миру".
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