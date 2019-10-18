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18 жовтня • оновлено в 18:08
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Ердоган пригрозив США новим ударом по Сирії: названа умова

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Туреччина продовжить наступ на півночі Сирії, якщо угода про виведення курських військ, яку країна уклала з США, не буде виконуватися повною мірою.

Про це в п'ятницю, 18 жовтня, попередив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на пресконференції в Стамбулі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Якщо США виконають свої обіцянки до вечора вівторка (22 жовтня), питання буде вирішене. Якщо ні, операція "Джерело миру" продовжиться, але з ще більшою рішучістю", – заявив глава держави.

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Ердоган пригрозив США новими ударом по Сирії

Ердоган пригрозив США новими ударом по Сирії

За його словами також, немає ніякої проблеми в тому, що сирійські урядові сили увійшли на територію, вільну від курдських "Загонів народної самооборони".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Дональд Трамп
Місце
Туреччина
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