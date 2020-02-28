Туреччина повідомила подробиці страшного удару по військах Путіна і Асада

Турецькі авіація і артилерія вразили понад 200 цілей і 329 солдатів із військ сирійського диктатора Башара Асада в Ідлібі.

Про це заявив глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар. Його слова цитує NTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В результаті роботи бойових літаків, безпілотників і артилерії піддалися інтенсивним ударам понад 200 цілей і об'єктів [сирійського] режиму. Знищені п'ять вертольотів, 23 танки, 10 бронемашин", – сказав він.

Глава Міноборони Туреччини розповів подробиці про удар по військах Путіна і Асада в Ідлібі

Міністр зазначив, що також були "нейтралізовані 329 військових" сирійської армії, а удари турецьких ЗС в Ідлібі "тривають відповідно до розробленого плану".

Акар ще раз підкреслив, що рішення про масовану відповідь по сирійським силам було ухвалене після того, як в Ідлібі загинули 33 турецьких військових. Оскільки удари по їхніх позиціях були завдані незважаючи на координацію дій із російською стороною, якій Анкара заздалегідь вказала місця дислокації частин ЗС Туреччини.

Крім цього, атака тривала незважаючи на попередження Анкари, й була спрямована навіть на військові авто швидкої допомоги.

"Цей напад відбувся, хоча розташування наших військ заздалегідь координувалося з Російською Федерацією. Удари тривали, незважаючи на наші попередження. Була атакована швидка допомога. І хочу зазначити, що під час нападу в районі розташування наших сил не було ніяких збройних угруповань", – заявив Хулусі Акар.

İDLİB'TEN SICAK GÖRÜNTÜLER



İdlib'de askerlerimize yapılan alçak saldırıya karşı yapılan misillemede Suriye rejiminin çok sayıda tank ve topçu unsuru imha edildi. pic.twitter.com/7wtRdDCscT - Yeni Şafak (@yenisafak) February 28, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина завершила підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі й заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

У відповідь на загибель своїх військових в Сирії турецька армія завдала нищівного удару по військах диктатора Башара Асада в Ідлібі. У САА величезні втрати в техніці та живій силі.

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