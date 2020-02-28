Туреччина показала відео потужних ударів по армії Путіна і Асада в Сирії: жорсткі кадри

Туреччина у відповідь на загибель своїх військових у Сирії 27 лютого завдала нищівного удару по військах сирійського диктатора Башара Асада в Ідлібі. У САА величезні втрати в техніці і живій силі.

Як повідомляє Anadolu, за останні два тижні турецька армія нейтралізувала щонайменше 130 одиниць військової техніки сирійських військ. Інформагентство також опублікувало відеозапис відповідних ударів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що всього за 17 днів турецьких ударів були знищені 55 сирійських танків, 18 броньованих машин і ще 21 військова машина, 29 гаубиць і три вертольоти. Крім цього, нейтралізовані 1,7 тисячі військових.

Зі свого боку сирійське агентство САНА 27 лютого повідомило, що "бойовики за підтримки турецької армії почали наступ" в районі міста Саракіб, що в провінції Ідліб, яке на початку місяця звільнили сирійські військові.

А російські ЗМІ стверджують, що турецькі підрозділи в Ідлібі "обстрілюють позиції сирійської урядової армії і російські літаки".

Туреччина нейтралізувала 130 одиниць техніки сирійських військових в Ідлібі aa.com.tr

Туреччина нейтралізувала 130 одиниць техніки сирійських військових в Ідлібі aa.com.tr

Туреччина нейтралізувала 130 одиниць техніки сирійських військових в Ідлібі aa.com.tr

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина завершила підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі і заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.

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