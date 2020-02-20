Головна Новини
20 лютого • оновлено в 15:56
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Туреччина почала військову операцію в Сирії: всі деталі, фото і відео

6.5т
Читати матеріал російською

Турецькі військові у четвер, 20 лютого, пішли у наступ на позиції сирійської армії президента Башара Асада у провінції Ідліб.

Про те, що відбувається, повідомили в соцмережах. Так, журналіст Чарльз Лістер написав у Twitter, що почалася наземна атака (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За його інформацією, операція проводиться в населеному пункті Найраб, в районі якого раніше у лютому бойовиками був збитий один із вертольотів ВПС Сирії. Також у бік даного селища попрямувала колона турецької військової техніки, зокрема кілька танків. Крім того, повідомляється про удари артилерії.

Новини
Ударили ракетою: відео розгрому союзників Путіна в Сирії потрапило у мережу

Туреччина почала військову операцію в Сирії

Туреччина почала військову операцію в Сирії

Twitter Pavel_XII

Війська Ассада спільно з російськими найманцями відповіли на удар Туреччини ракетами.

Туреччина почала військову операцію в Сирії

Военный осведомитель

Російський безпілотник був збитий, можливо, знову турецьким спецназом із використанням ПЗРК. При цьому літаки Ассада і РФ, як написав у Twitter журналіст Юліан Рьопке, продовжили наносити удари по містах.

Зазначається, що взяття Найраба – перша частина операції з повернення опозицією контролю над містом Саракіб, яке розташоване на перетині двох ключових шосе Сирії M4 і M5.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

  • Росія і президент Сирії Башар Асад 15 січня завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Загинули щонайменше 23 особи, близько пів сотні зазнали поранень.

  • Переговори щодо Ідліба були зірвані, Ердоган оголосив про початок військової операції.

  • У мережі з'явилися кадри розгрому штабу російських найманців у західному Алеппо (Сирія). На його території підірвали бойову машину піхоти.

  • Крім того, сирійським повстанцям вдалося захопити в одному з нещодавніх боїв російський танк Т-90.

  • Нагадаємо, на початку лютого сирійські повстанці знищили техніку та живу силу армії Асада. Атака відбулася біля Алеппо та Ідліба.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
5
5
Смішно
27
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Игорь
Петров Игорь
...вяликий комбинатор- многоходовщик-трубопрокладчик не в акуе....случайно?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Молодцы турки, давите моцковитов! Пупкин капут будет!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Щас садыки накормят Ердагашу свиными ушами.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Наоткняпай Вася
Наоткняпай Вася
Бабаев Бабай, ой не кажи,загонять таки таракана туда,где ему самое место.Ато ты дывы поволокло клешаногого,выучил два куплета мурки и давай мурчать про свою османскую империю.Ой,как бы чего не вышло..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги