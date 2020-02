Туреччина почала військову операцію в Сирії: всі деталі, фото і відео

Турецькі військові у четвер, 20 лютого, пішли у наступ на позиції сирійської армії президента Башара Асада у провінції Ідліб.

Про те, що відбувається, повідомили в соцмережах. Так, журналіст Чарльз Лістер написав у Twitter, що почалася наземна атака (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За його інформацією, операція проводиться в населеному пункті Найраб, в районі якого раніше у лютому бойовиками був збитий один із вертольотів ВПС Сирії. Також у бік даного селища попрямувала колона турецької військової техніки, зокрема кілька танків. Крім того, повідомляється про удари артилерії.

Туреччина почала військову операцію в Сирії Twitter Pavel_XII

Війська Ассада спільно з російськими найманцями відповіли на удар Туреччини ракетами.

Російський безпілотник був збитий, можливо, знову турецьким спецназом із використанням ПЗРК. При цьому літаки Ассада і РФ, як написав у Twitter журналіст Юліан Рьопке, продовжили наносити удари по містах.

Зазначається, що взяття Найраба – перша частина операції з повернення опозицією контролю над містом Саракіб, яке розташоване на перетині двох ключових шосе Сирії M4 і M5.

BREAKING - #Turkey 's military has launched a ground attack (w. Small #NLF contingent) on Nayrab in #Idlib, now held by pro- #Assad forces.



2 #Russia UAVs downed - likely with MANPADS. Heavy MRL fire.



Unverified reports say #Russia special forces have evacuated the broader area. pic.twitter.com/n3fW5jVzRb – Charles Lister (@Charles_Lister) February 20, 2020

This is VERY significant.



60 anti-tank guided missiles used in #Idlib / #Aleppo in 19 days. #Turkey 's surge in ATGM supplies to #NLF has resulted in the most intense use of ATGMs in all 9yrs of #Syria ' s war - one component of #Ankara 's attempt to slow #Assad ' s advance. https://t.co/VY89JSwogU – Charles Lister (@Charles_Lister) February 19, 2020

Російські та сирійські військові літаки обстрілюють ракетами позиції ополченців і турецьких військ в місті Камінас в східній частині Ідліб. pic.twitter.com/tFuy6ecaRJ – Записки божевільного (@Pavel_XII) February 20, 2020

#BREAKING

The Turkish Army begins military operations against the Assad regime in Idlib province.

M60 are heading towards Nayrab, special forces are heading to the frontline.

Artillery working against regime positions.

Regime and Russian planes keep striking nearby towns.#Syria pic.twitter.com/f9sHdyFV3P — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 20, 2020

Turkish special forces launched an operation to recapture the town or al-Nairab near Saraqeb, Idlib. The operation is supported by Turkish MRLS fire. A Russian drone was downed, possibly again by Turkish special forces using MANPADs. pic.twitter.com/X7iOP3a7XV — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) February 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

Росія і президент Сирії Башар Асад 15 січня завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Загинули щонайменше 23 особи, близько пів сотні зазнали поранень.

Переговори щодо Ідліба були зірвані, Ердоган оголосив про початок військової операції.

У мережі з'явилися кадри розгрому штабу російських найманців у західному Алеппо (Сирія). На його території підірвали бойову машину піхоти.

Крім того, сирійським повстанцям вдалося захопити в одному з нещодавніх боїв російський танк Т-90.

Нагадаємо, на початку лютого сирійські повстанці знищили техніку та живу силу армії Асада. Атака відбулася біля Алеппо та Ідліба.

