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9 жовтня • оновлено в 18:21
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Туреччина почала військову операцію в Сирії: всі подробиці

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У середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії.

Про це оголосив турецький президент Реджеп Ердоган, заявивши, що метою операції є боротьба з терористичною "Ісламською державою" і курдськими формуваннями в районі південного кордону, передає Reuters.

За його словами, це дозволить забезпечити зону безпеки на кордоні і повернутися додому сирійським біженцям.

Турецькі війська на кордоні Сирії

Турецькі війська на кордоні Сирії

Як почалася операція

ЗМІ з місця подій повідомили про вибухи в районі прикордонного сирійського міста Рас-ель-Айн, а також про застосування авіації на кордоні.

Турецькі гаубиці також почали бомбардувати бази і склади боєприпасів курдської міліції YPG. Артилерійські удари по позиціях YPG були спрямовані в місця, віддалені від житлових районів.

Кілька вибухів прогриміли в місті Акчакале. Люди масово почали тікати з населеного пункту.

Реакція Сирії

У рамках підготовки до очікуваного наступу Сирія заявила, що сповнена рішучості протистояти будь-якій турецькій агресії всіма законними засобами. Вона також була готова прийняти "блудних синів", натякаючи сирійську курдську владу, яка зайняла північний схід.

У SDF (сили курдів) заявили, що турецькі військові літаки завдали удару по їх регіону на північному сході, викликавши "величезну паніку серед людей"

Курдські загони SDF обстріляли турецьке місто Нусайбін у відповідь на турецькі авіаудари по півночі Сирії.

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Як поставилися до дій Туреччини в регіоні і в світі:

  • Сирія назвала це порушенням міжнародного права і свого суверенітету і пообіцяла не залишити без відповіді.

  • Курди запевнили, що турецькі удари спрямовані проти мирного населення, а в регіоні почалася паніка.

  • Росія закликала Туреччину не нашкодити зусиллям із врегулювання, ініціювала діалог з курдами і Дамаском. Кремль заявив про готовність сприяти.

  • США від того, що відбувається, відсторонилися -–заявили, що не братимуть участі в операції і вивели військових з цього району.

  • Європейський Союз закликав Туреччину перервати військову операцію. "Вона не веде до позитивних результатів", – заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

  • Франція і Німеччина висловили стурбованість. Глава МЗС ФРН закликало Туреччину припинити наступ. МЗС Франції засудило військову операцію.

  • Рада Безпеки ООН закликала всі сторони до максимальної стриманості.

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс був проінформований про операцію Туреччини в Сирії. Він закликав уникати дій, які можуть привести до подальшої дестабілізації ситуації в регіоні. НАТО чекає він Анкари стриманості.

Головне побоювання світових лідерів полягає в тому, що ці дії можуть відкрити нову главу у восьмирічній війні в Сирії і посилити регіональні потрясіння.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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руденко евгений
руденко евгений
Мир идёт к полному упадку. ООН полностью неэффективна. "Совет Безопасности ООН призвал все стороны к максимальной сдержанности." - это для кого?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Пындосы сыбались первыми)))
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васильевич василий
васильевич василий
Курды и украинцы лизали жо Пы омериге и таскали каштаны из огня . И тех и других пиз дят . Только одних раньше а других позже
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