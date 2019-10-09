Туреччина почала військову операцію в Сирії: всі подробиці

У середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії.

Про це оголосив турецький президент Реджеп Ердоган, заявивши, що метою операції є боротьба з терористичною "Ісламською державою" і курдськими формуваннями в районі південного кордону, передає Reuters.

За його словами, це дозволить забезпечити зону безпеки на кордоні і повернутися додому сирійським біженцям.

Турецькі війська на кордоні Сирії

Як почалася операція

ЗМІ з місця подій повідомили про вибухи в районі прикордонного сирійського міста Рас-ель-Айн, а також про застосування авіації на кордоні.

Турецькі гаубиці також почали бомбардувати бази і склади боєприпасів курдської міліції YPG. Артилерійські удари по позиціях YPG були спрямовані в місця, віддалені від житлових районів.

Кілька вибухів прогриміли в місті Акчакале. Люди масово почали тікати з населеного пункту.

Реакція Сирії

У рамках підготовки до очікуваного наступу Сирія заявила, що сповнена рішучості протистояти будь-якій турецькій агресії всіма законними засобами. Вона також була готова прийняти "блудних синів", натякаючи сирійську курдську владу, яка зайняла північний схід.

У SDF (сили курдів) заявили, що турецькі військові літаки завдали удару по їх регіону на північному сході, викликавши "величезну паніку серед людей"

Курдські загони SDF обстріляли турецьке місто Нусайбін у відповідь на турецькі авіаудари по півночі Сирії.

Як поставилися до дій Туреччини в регіоні і в світі:

Сирія назвала це порушенням міжнародного права і свого суверенітету і пообіцяла не залишити без відповіді.

Курди запевнили, що турецькі удари спрямовані проти мирного населення, а в регіоні почалася паніка.

Росія закликала Туреччину не нашкодити зусиллям із врегулювання, ініціювала діалог з курдами і Дамаском. Кремль заявив про готовність сприяти.

США від того, що відбувається, відсторонилися -–заявили, що не братимуть участі в операції і вивели військових з цього району.

Європейський Союз закликав Туреччину перервати військову операцію. "Вона не веде до позитивних результатів", – заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Франція і Німеччина висловили стурбованість. Глава МЗС ФРН закликало Туреччину припинити наступ. МЗС Франції засудило військову операцію.

Рада Безпеки ООН закликала всі сторони до максимальної стриманості.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс був проінформований про операцію Туреччини в Сирії. Він закликав уникати дій, які можуть привести до подальшої дестабілізації ситуації в регіоні. НАТО чекає він Анкари стриманості.

Головне побоювання світових лідерів полягає в тому, що ці дії можуть відкрити нову главу у восьмирічній війні в Сирії і посилити регіональні потрясіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент країни Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок нової військової операції.

У той же час у Пентагоні заявили, що США вступили в переговори з владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії.

Трамп публічно пригрозив Туреччині, заявивши, що знищить її економіку.

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