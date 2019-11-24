Туреччина пішла штурмом на сірійське місто: йдуть бої

Курдські формування повідомили, що вони відбивають атаку турецької армії і її сирійських союзників на місто Айн Ісса на півночі Сирії.

Зокрема, за даними курдсько-арабського альянсу "Сирійські демократичні сили" (СДС), угоду про припинення вогню ще раз було порушене ЗС Туреччини, передає "DW".

У свою чергу, опозиційна Сирійська наглядова рада з прав людини повідомила, що бої ведуться приблизно в кілометрі від міста, яке знаходиться у прикордонній до Туреччини так званій "зоні безпеки".

Туреччина пішла штурмом на місто в Сирії ТСН

Зокрема, Анкара намагається видавити з неї курдських ополченців і взяти під контроль територію довжиною близько 120 км і глибиною в 30 км.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курди в Сирії знову напали на спільний патруль Росії і Туреччини, закидавши військових камінням і пляшками із запальною сумішшю, в результаті чого загорілася бронемашина "Тайфун-К".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!