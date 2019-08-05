Туреччина оголосила про нову військову операцію в Сирії: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про готовність провести нову військову операцію в Сирії.

Таке висловлювання прозвучало під час церемонії відкриття автомагістралі, повідомляє Reuters.

"Ми увійшли в Афрін, Джараблус і Аль-Баб. Тепер ми підемо на схід від Євфрату. Ми не можемо дотримуватися тиші перед нападами на нашу країну", – заявив глава держави.

Туреччина йде на нову війну в Сирії "24"

Він додав, що Анкара вже повідомила Росії і США про свої плани.

Як відомо, Туреччина зараховує до терористів представників сирійського курдського "Демократичного союзу" (PYD) і їх збройне крило – "Загони народної самооборони" (YPG).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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