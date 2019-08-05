Туреччина оголосила про нову військову операцію в Сирії: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про готовність провести нову військову операцію в Сирії.
Таке висловлювання прозвучало під час церемонії відкриття автомагістралі, повідомляє Reuters.
"Ми увійшли в Афрін, Джараблус і Аль-Баб. Тепер ми підемо на схід від Євфрату. Ми не можемо дотримуватися тиші перед нападами на нашу країну", – заявив глава держави.
Туреччина йде на нову війну в Сирії
"24"
Він додав, що Анкара вже повідомила Росії і США про свої плани.
Як відомо, Туреччина зараховує до терористів представників сирійського курдського "Демократичного союзу" (PYD) і їх збройне крило – "Загони народної самооборони" (YPG).
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У січні 2018 року генеральний штаб Туреччини офіційно оголосив про початок операції "Оливкова гілка" проти курдських формувань у сирійському Афрін.
Справжнє загострення почалося в лютому 2018 року. Так, 10 лютого турецький вертоліт T129 ATAK, який брав участь в операції "Оливкова гілка", був збитий у сирійському Афріні. Анкара заявила, що "не мала вибору", оскільки повинна очистити північну Сирію, яка межує з Туреччиною, від "усіх терористичних елементів".
15 лютого одна із місцевих газет написала, що Туреччина, почавши операцію "Щит Євфрату" проти ІДІЛ і Робочої партії Курдистану на території Сирії, змінила хід світової політики, наблизивши світ до початку Третьої світової війни.
4 березня Туреччина завдала потужних авіаударіув по проурядових сирійських силах, які підтримує Росія. Загинули 36 бійців.
18 березня 2018 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про звільнення від терористів міста Афрін на північному заході Сирії.
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