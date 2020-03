Туреччина оголосила операцію "Весняний щит" у Сирії і підморгнула Путіну

Турецька влада заявила про початок військової операції в Сирії проти військ президента цієї країни Башара Асада, яка отримала назву "Весняний щит".

Як розповів міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, вона проходить досить успішно, а стартувала ще 27 лютого – після авіанальотів, у результаті яких загинули турецькі солдати. Про це повідомляє DW.

Водночас глава турецького військового відомства підкреслив, що його країна не прагне до конфронтації з Росією, яка підтримує режим у Дамаску.

"Наша єдина мета – зупинити масові вбивства, радикалізацію, міграцію", – пояснив Акар.

За його словами, Туреччина очікує, що Росія використовує свій вплив на Асада для припинення атак сирійських урядових військ.

