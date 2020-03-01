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1 березня • оновлено в 13:54
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Туреччина оголосила операцію "Весняний щит" у Сирії і підморгнула Путіну

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Турецька влада заявила про початок військової операції в Сирії проти військ президента цієї країни Башара Асада, яка отримала назву "Весняний щит".

Як розповів міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, вона проходить досить успішно, а стартувала ще 27 лютого – після авіанальотів, у результаті яких загинули турецькі солдати. Про це повідомляє DW.

Водночас глава турецького військового відомства підкреслив, що його країна не прагне до конфронтації з Росією, яка підтримує режим у Дамаску.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (у центрі)

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (у центрі)

dw.com

"Наша єдина мета – зупинити масові вбивства, радикалізацію, міграцію", – пояснив Акар.

За його словами, Туреччина очікує, що Росія використовує свій вплив на Асада для припинення атак сирійських урядових військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію в Сирії. Зустріч планується на четвер, 5 березня, в Москві.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Туреччина
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Эрдoгaн ввeди!
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