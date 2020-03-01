Туреччина оголосила операцію "Весняний щит" у Сирії і підморгнула Путіну

Турецька влада заявила про початок військової операції в Сирії проти військ президента цієї країни Башара Асада, яка отримала назву "Весняний щит".
Як розповів міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, вона проходить досить успішно, а стартувала ще 27 лютого – після авіанальотів, у результаті яких загинули турецькі солдати. Про це повідомляє DW.
Водночас глава турецького військового відомства підкреслив, що його країна не прагне до конфронтації з Росією, яка підтримує режим у Дамаску.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (у центрі)
dw.com
"Наша єдина мета – зупинити масові вбивства, радикалізацію, міграцію", – пояснив Акар.
За його словами, Туреччина очікує, що Росія використовує свій вплив на Асада для припинення атак сирійських урядових військ.
#BREAKING Turkey successfully carrying out Operation Spring Shield launched in wake of Syrian regime attack on Turkish troops in Idlib: Defense chief— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 1, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію в Сирії. Зустріч планується на четвер, 5 березня, в Москві.
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