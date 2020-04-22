Туреччина обігнала Китай за кількістю хворих на коронавірус

Ірина Кулініч Світ 08:19, 22.04.2020 Оновлено: 08:19, 22.04.2020

У Туреччині на коронавірус захворіла вже 95 591 особа, що перевищило показники Китаю, звідки і пішла пандемія.

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У Піднебесній за останніми підрахунками 82788 випадків COVID-19. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Туреччина обігнала Китай за кількістю хворих на коронавірус
delo.ua

Критичну ситуацію підтвердили і в Міністерстві охорони здоров'я Туреччини. Як пише Anadolu, глава МОЗ Фахреттін Коджа закликав співгромадян суворо дотримуватися карантинних заходів і не піддаватися розпачу.

Коронавірус у Туреччині
Скріншот

За останню добу 21-22 квітня в Туреччині додалося 4611 нових випадків зараження. Загинули в країні в цілому 2259 особи, одужали понад 14 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білорусі різко прискорився коронавірус – в країні за добу додалося 1485 випадків коронавірусу, що лише на сотню менше, ніж в охопленій пандемією Іспанії.

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