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22 квітня • оновлено в 08:29
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Туреччина обігнала Китай за кількістю хворих на коронавірус

1.4т
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У Туреччині на коронавірус захворіла вже 95 591 особа, що перевищило показники Китаю, звідки і пішла пандемія.

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У Піднебесній за останніми підрахунками 82788 випадків COVID-19. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Туреччина обігнала Китай за кількістю хворих на коронавірус

Туреччина обігнала Китай за кількістю хворих на коронавірус

delo.ua

Критичну ситуацію підтвердили і в Міністерстві охорони здоров'я Туреччини. Як пише Anadolu, глава МОЗ Фахреттін Коджа закликав співгромадян суворо дотримуватися карантинних заходів і не піддаватися розпачу.

Коронавірус у Туреччині

Коронавірус у Туреччині

Скріншот

За останню добу 21-22 квітня в Туреччині додалося 4611 нових випадків зараження. Загинули в країні в цілому 2259 особи, одужали понад 14 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білорусі різко прискорився коронавірус – в країні за добу додалося 1485 випадків коронавірусу, що лише на сотню менше, ніж в охопленій пандемією Іспанії.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Туреччина
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