Туреччина й Росія можуть зіткнутися в Нагірному Карабасі, – експерт

Якщо Туреччина і Росія повноцінно втрутяться в конфлікт у Нагірному Карабаху на стороні своїх союзників Азербайджану й Вірменії, то можуть почати воювати поміж собою.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав експерт щодо Близькому Сходу і Кавказу Іліа Куса. За його словами, країни ще не ухвалили остаточного рішення щодо своєї участі в конфлікті, ситуація проясниться в найближчі дні.

"Якщо Азербайджан буде програвати, Туреччина може виступити на його стороні. Це дуже ймовірно. Тоді Росія виявиться в незручному становищі і перед дилемою – втрутитися в захист свого союзника – Вірменії. Але рішення ще не ухвалено", – підкреслив Куса.

До того ж він не заперечив ймовірності, що причиною нинішньої ескалації в Нагірному Карабасі стало бажання Азербайджану взяти реванш за територію, яку вважає своєю. Мовляв, до цього його підштовхнув провальний наступ у липні, а також принципові і радикальні настрої самих азербайджанців.

Більше про можливість нової війни в Нагірному Карабасі читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 вересня між Вірменією і Азержайджаном тривають воєнні дії в невизнаній республіці Нагірний Карабах. У третій день протистоянь азербайджанські військові заявили, що повністю знищили цілий полк збройних сил Вірменії. Там, зі свого боку, заговорили про "союз із Карабахом".