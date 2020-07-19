Туреччина хоче дружити і з Києвом, і з Москвою: в Ердогана прояснили відносини

Єдиним бажанням уряду й народу Туреччини є встановлення миру між Києвом і Москвою.

Таку заяву зробив радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з безпеки і зовнішньої політики Ісмаїл Сафі в інтерв'ю "Ленте.ру". За його словами, країна не виступає за розпалювання вогню й ніколи не братиме в цьому участі.

"Ми за припинення вогню і за мир. Ми всі розуміємо, що мир, який буде досягнуто в регіоні, принесе нам велике процвітання", – наголосив він.

Радник Ердогана акцентував на тому, що у Туреччини й Росії є своя історія дружби. Водночас зазначив, що й з Україною в Анкари також гарні відносини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше центр "Миротворець" запідозрив Туреччину в торгівлі з анексованим Росією Кримом. Він виявив, що з турецьких портів Стамбул та Ереглі в Севастополь регулярно ходить судно PAWELL, яке під сирійським прапором доставляє на півострів щебінь.