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28 лютого • оновлено в 11:32
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Туреччина екстрено скликала НАТО через бої в Сирії

10.9т
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Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через загибель 33 солдатів турецької армії в сирійському Ідлібі.

Як написав у Twitter Генсек НАТО Єнс Столтенберг, Анкара ініціювала термінове зібрання Альянсу на підставі статті 4 Північноатлантичного договору.

Засідання на рівні постпредів відбудеться 28 лютого у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Туреччина екстрено скликала НАТО через бої в Сирії

Туреччина екстрено скликала НАТО через бої в Сирії

Стаття 4 передбачає, що "договірні сторони завжди консультуватимуться одна з одною в разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої зі сторін під загрозою".

Нагадаємо, що турецький конвой потрапив у сирійській провінції Ідліб під ракетний удар. Після загибелі військових влада Туреччини заблокувала жителям країни доступ до відеохостингу YouTube і деяких соціальних мереж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туреччина завершила свою підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі та заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Туреччина
Тег
НАТО
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Генеральный секретарь ООН выразил «особую обеспокоенность» из-за эскалации военных действий в сирийском Идлибе. Очевидно, уважаемый генсек хотел этим сказать, что он решительно осуждает Турцию за вооруженное вторжение на территорию другого государства-члена ООН. Но постеснялся.
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Юг Руси
Юг Руси
Мама, вызывай ната! )))))
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4
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В конец оборзели,находятся на территории чужой страны и ещё и скулят!!
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