Туреччина екстрено скликала НАТО через бої в Сирії

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через загибель 33 солдатів турецької армії в сирійському Ідлібі.

Як написав у Twitter Генсек НАТО Єнс Столтенберг, Анкара ініціювала термінове зібрання Альянсу на підставі статті 4 Північноатлантичного договору.

Засідання на рівні постпредів відбудеться 28 лютого у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Стаття 4 передбачає, що "договірні сторони завжди консультуватимуться одна з одною в разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої зі сторін під загрозою".

Нагадаємо, що турецький конвой потрапив у сирійській провінції Ідліб під ракетний удар. Після загибелі військових влада Туреччини заблокувала жителям країни доступ до відеохостингу YouTube і деяких соціальних мереж.

Today, the #NATO Council meets at Turkey 's request to consult under Article 4 of NATO's founding Washington Treaty on the situation in Syria : https://t.co/mwiEZfNGE3