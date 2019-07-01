"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на неформальній зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним подарував останньому шоколадку без цукру, що викликало глузування в мережі.

Відповідним відео поділився в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це шоколад, але без цукру. Рослинний, але він гіркий", – виголосив на кадрах Лукашенко, вручаючи Путіну солодощі.

Лукашенко і Путін Пул N3

"Це шоко, але без какао – на чистій бульбі, без цукру – але гіркий", "Шоколад без цукру. Це все одно що горілка без градусів!", "Шулери", "Шоколад без шоколаду. Жахливо", – написали в коментарях .

Відреагував на подарунок і український політолог Олексій Голобуцький. "Путін сьогодні в Мінську отримав гостинчик від Лукашенка: шоколадку. Без цукру, зовсім гірку. Може, туди ще й поплювали?" – написав він у своєму Telegram-каналі.

Скріншот

"Це шоколад, але без цукру. Рослинний, але він гіркий": Білоруська шоколадка для Путіна pic.twitter.com/XpZsbBRjO1 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 1 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін нарвався на критику мережі після посиденьок з Лукашенком у Мінську 30 червня. "Диктатори в зборі", – прокоментували в мережі.

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