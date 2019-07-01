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"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко на неформальній зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним подарував останньому шоколадку без цукру, що викликало глузування в мережі.

Відповідним відео поділився в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це шоколад, але без цукру. Рослинний, але він гіркий", – виголосив на кадрах Лукашенко, вручаючи Путіну солодощі.

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Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

Пул N3

"Це шоко, але без какаона чистій бульбі, без цукру – але гіркий", "Шоколад без цукру. Це все одно що горілка без градусів!", "Шулери", "Шоколад без шоколаду. Жахливо", – написали в коментарях .

"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну
"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну
"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну
"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну
"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну
"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну
"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну
"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну

Відреагував на подарунок і український політолог Олексій Голобуцький. "Путін сьогодні в Мінську отримав гостинчик від Лукашенка: шоколадку. Без цукру, зовсім гірку. Може, туди ще й поплювали?" – написав він у своєму Telegram-каналі.

"Туди поплювали?" Лукашенко повеселив мережу гостинцем Путіну

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін нарвався на критику мережі після посиденьок з Лукашенком у Мінську 30 червня. "Диктатори в зборі", – прокоментували в мережі.

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Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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