ЦВК Білорусі оголосила попередні підсумки виборів: скільки у Лукашенка і Тіхановскої

Карина Бондаренко Світ 09:13, 10.08.2020 Оновлено: 09:20, 10.08.2020

За попередніх даними Центральної виборчої комісії Білорусі в президентських виборах переміг діючий глава держави Олександр Лукашенко.

Відзначається, що він набрав 80,23% голосів. Його головна конкурентка Світлана Тіхановська – всього 9,9%.

За Анну Канопацкую проголосували 1,68% виборців, за Андрія Дмитрієва – 1,04%, за Сергія Череченя – 1,13%. Проти всіх – 6,02%.

Новина доповнюється...

Коментувати
Світ

Дивіться також

Хомчак призначив у Генштаб військового, який кинув свою бригаду на Донбасі, – волонтер

На протесті в Білорусі ОМОН опустив щити: люди аплодували і кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

Результати виборів президента Білорусі: ЦВК дала перші дані

Павлік показав останні дні життя сина: жалісливе відео розчулило мережу

У Китаї з'явився новий смертельний вірус: передається через кліщів