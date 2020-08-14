ЦВК Білорусі оголосила офіційні результати виборів

Олексій Тітофф Світ 14:14, 14.08.2020 Оновлено: 14:19, 14.08.2020

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни.

Згідно з даними ЦВК, за чинного главу Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

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