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7 квітня • оновлено в 14:55
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"Цунамі відступає!" Італія заявила, коли повернеться до колишнього життя

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Заступник міністра охорони здоров'я Італії П'єрпаоло Силері заявив, що країна повернеться до колишнього життя тільки після того, як з'явиться вакцина від коронавірусу.

Про це він розповів 7 квітня в ефірі радіопередачі "Circo Massimo" на Radio Capital, передає La Repubblica. За його словами, до цього часу, уряд країни буде відчувати відповідальність перед громадянами.

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"У найближчі тижні профілактична медицина в країні повинна бути посилена. Є багато доступних серологічних тестів, вони повинні бути стандартизовані в національному масштабі. І вказівки про те, хто повинен складати тести, повинні бути стандартизовані, ми не можемо робити їх для всіх італійців", – розповів заступник міністра.

"Цунамі відступає!" Італія заявила, коли повернеться до колишнього життя

Він додав, що італійська компанія оголосила про завершення досліджень, необхідних для запуску нового високопродуктивного серологічного тесту для визначення наявності антитіл у пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

"Цунамі, що обрушилося на Північну Італію, повільно відступає. І блокада не дозволила йому поширитися на південь. Тиск на національну систему охорони здоров'я впало. У новій ситуації, в якій ми стикаємося з невидимим ворогом, необхідно буде переглянути все, що трапилося, щоб виявити відповідальність і побудувати модель, здатну працювати в майбутньому", – зазначив Силері.

За його словами, на жаль, "фінансування національної системи охорони здоров'я не йде пліч-о-пліч з потребами населення. Він висловив переконання, що в найближчі тридцять років в країні буде як мінімум дві інші пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії оголосили про плани "другої фази" карантину через коронавірус – послаблення заборон і блокувань.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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