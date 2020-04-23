Цунамі в Японії 2020: озвучений найгірший прогноз

В останні дні в Японії сталося кілька землетрусів різної сили. Місцева влада побоюється сильніших повторних поштовхів і виникнення гігансткого цунамі.

Як пише Nippon.com, перший землетрус магнітудою 6,4 стався 20 квітня о 5:39 за місцевим часом в 50 км від узбережжя префектури Міягі на острові Хонсю. Епіцентр знаходився в Тихому океані на глибині 38 км.

23 квітня стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 19 км на південний захід від населеного пункту Адзуміно в префектурі Нагано. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

Комісія, створена урядом Японії, прогнозує в найближчому майбутньому землетрус вздовж Тисимського жолоба, який може мати магнітуду 9,3. У районах на сході острова Хоккайдо сила підземних поштовхів може досягати від 6+ до 7 за японською семибальною шкалою.

Ще один землетрус вздовж Японського жолоба може досягати магнітуди 9,1. Сила підземних поштовхів в ряді районів префектур Аоморі і Івате може скласти 6+ за японською шкалою.

Ілюстрація

Згідно найгіршому сценарію, в результаті цих землетрусів по північному сході Японії і острову Хоккайдо вдарить цунамі висотою до 30 метрів.

Експерти відзначають, що важко розрахувати точну вірогідність виникнення таких землетрусів, проте величезні цунамі відбувалися в цьому регіоні кожні 300-400 років, а останній – в 17 столітті.

Кабінет міністрів Японії створив робочу групу для оцінки збитку, який можуть нанести потенційні стихійні лиха. Влада планує виробити план до кінця березня наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2011 року в результаті найсильнішого в історії Японії землетрусу північний схід країни накрило цунамі, висота якого сягала 15 метрів. Були зруйновані тисячі будинків, затоплено декілька міст, почалися пожежі, за офіційними даними загинуло понад 15 тис. осіб.

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