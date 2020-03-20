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20 березня • оновлено в 16:49
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ЦРУ передбачило пандемію коронавірусу в 2005 році: спливли факти

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У 2005 році Центральне розвідувальне управління США випустило доповідь, у якій попереджало про загрозу пандемії небезпечного респіраторного захворювання. Більш того, підкреслювалося, що воно може почати поширюватися з Китаю, а решта країни не будуть до цього готові.

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Витяги про це з книги "Новий звіт ЦРУ" поширюються в мережі французьким істориком Олександром Альдером, пише португальський ресурс Conjur.

Відзначається, що прогноз настільки точний, що в ньому конкретно вказується на можливість зараження людей коронавірусом.

Зокрема, в прогнозі попереджалося про загрозу "появи нового вірусного респіраторного захворювання людини, надзвичайно заразного, для якого немає адекватного лікування, що може спровокувати всесвітню пандемію".

Також в ЦРУ припускали, що джерелом інфекції стане район з високою щільністю населення: наприклад, Китай або Південно-Східна Азія.

Пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу

DW

"Для виявлення цієї хвороби потрібен час, якщо країна походження не матиме адекватних засобів для цього. Лабораторіям будуть потрібні тижні, щоб отримати остаточні результати, що підтверджують існування захворювання, яке може перерости в пандемію", – говорилося в звіті ЦРУ.

Також в прогнозі побоювалися, що, незважаючи на обмеження міжнародних поїздок, мандрівники з невеликою кількістю симптомів або без них зможуть нести вірус на інші континенти. "Пацієнтів буде все більше і більше, і нові випадки будуть з'являтися кожен місяць", – попереджала американська розвідка.

Також вона не виключала ризик появи важких наслідків для світу через пандемію. "Якщо це захворювання з'явиться до 2025 року, внутрішня і транскордонна напруженість і конфлікти будуть продовжувати поширюватися. По суті, країни з недостатніми можливостями будуть прагнути контролювати переміщення населення, щоб уникнути інфекції або для збереження природних ресурсів", – сказано в доповіді 2009 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Коронавірус
Тег
ЦРУ
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Вот и вскрылись консервы. Кто-то еще сомневается откуда зараза поползла?
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