Стан критичний: у Грузії вчинили замах на сина першого президента

У четвер, 19 грудня, в столиці Грузії Тбілісі вчинили замах на вбивство сина першого президента країни Звіада Гамсахурдії Цотне.

Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ повідомляє місцевий "Перший канал".

Відзначається, що Гамсахурдія-молодший був поранений і доставлений у лікарню. За фактом злочину розпочато розслідування за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії (спроба навмисного вбивства).

У Грузії вчинили замах на сина першого президента kavkazplus.com

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" повідомила, що стан сина першого президента Грузії важкий. Він отримав кілька проникаючих поранень, імовірно, холодною зброєю в груди.

При цьому старший брат Гамсахурдії Костянтин розповів журналістам, що на даному етапі утримається називати будь-які версії події.

"За попередніми даними, як мені сказали, це був гострий предмет. Поранення досить небезпечне", – поділився він.

За даними очевидців, перед тим, як Гамсахурдія був поранений, на вулиці почалася бійка. За їхніми словами, коли перехожі підбігли до пораненого, нападники вже зникли. У сина першого президента була пробита голова і поранена шия.

Представниця громадського руху "Лело" Кетеван Енукідзе в свою чергу розповіла, що раніше вона чула від самого Гамсахурдії, що він побоюється за своє життя.

"Минулого року в грудні Цотне мені сказав, що "знаю точно, що моя ліквідація, можливо, входить у чиїсь плани, і точно знаю, що мене через це вб'ють", – сказала вона, припустивши, що побоювання Гамсахурдії були пов'язані з його спробами домогтися доведення до кінця розслідування смерті батька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2010 році Гамсахурдію-молодшого і самого визнали винним у замаху на вбивство.

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