Головна Новини
19 грудня • оновлено в 22:16
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Стан критичний: у Грузії вчинили замах на сина першого президента

1.5т
Читати матеріал російською

У четвер, 19 грудня, в столиці Грузії Тбілісі вчинили замах на вбивство сина першого президента країни Звіада Гамсахурдії Цотне.

Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ повідомляє місцевий "Перший канал".

Відзначається, що Гамсахурдія-молодший був поранений і доставлений у лікарню. За фактом злочину розпочато розслідування за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії (спроба навмисного вбивства).

Новини
Замах на президента Венесуели: Мадуро назвав ціну за свою голову

У Грузії вчинили замах на сина першого президента

У Грузії вчинили замах на сина першого президента

kavkazplus.com

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" повідомила, що стан сина першого президента Грузії важкий. Він отримав кілька проникаючих поранень, імовірно, холодною зброєю в груди.

При цьому старший брат Гамсахурдії Костянтин розповів журналістам, що на даному етапі утримається називати будь-які версії події.

"За попередніми даними, як мені сказали, це був гострий предмет. Поранення досить небезпечне", – поділився він.

За даними очевидців, перед тим, як Гамсахурдія був поранений, на вулиці почалася бійка. За їхніми словами, коли перехожі підбігли до пораненого, нападники вже зникли. У сина першого президента була пробита голова і поранена шия.

Представниця громадського руху "Лело" Кетеван Енукідзе в свою чергу розповіла, що раніше вона чула від самого Гамсахурдії, що він побоюється за своє життя.

"Минулого року в грудні Цотне мені сказав, що "знаю точно, що моя ліквідація, можливо, входить у чиїсь плани, і точно знаю, що мене через це вб'ють", – сказала вона, припустивши, що побоювання Гамсахурдії були пов'язані з його спробами домогтися доведення до кінця розслідування смерті батька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2010 році Гамсахурдію-молодшого і самого визнали винним у замаху на вбивство.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Грузія Тбілісі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
2
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
на фото Берия!??!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги