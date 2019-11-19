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19 листопада • оновлено в 11:30
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"Цього чекали всі!" У США перейменували Київ

1.8т
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Відоме американське видання The New York Times почало використовувати українську транслітерацію у написанні столиці України англійською мовою.

Тепер воно теж писатиме Kyiv, а не Kiev. Про це повідомили на Facebook-сторінці посольства України в США.

"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv", – йдеться у повідомленні.

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У The New York Times почали коректно писати назву Києва – Kyiv, а не Kiev

У The New York Times почали коректно писати назву Києва – Kyiv, а не Kiev

osvitoria.media

У посольстві нагадали, що влітку 2019-го Рада США з географічних назв ухвалила рішення про зміну офіційної назви столиці України у міжнародній базі.

Тоді низка всесвітньовідомих американських видань приєдналися до акції #KyivNotKiev і затвердили на своїх сторінках оновлений варіант назви. Першими серед них були Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, а тепер і The New York Times.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Місце
США
Теги
газета The New York Times посольство США в Україні
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Нет, всё-таки х*хлы неизлечимо больны.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Kykyевцы то как рады будут!!!
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4
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Хуев.. Ну чего бы не поржать над идиотами из Украины даже в США =))
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5
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