"Цього чекали всі!" У США перейменували Київ

Відоме американське видання The New York Times почало використовувати українську транслітерацію у написанні столиці України англійською мовою.
Тепер воно теж писатиме Kyiv, а не Kiev. Про це повідомили на Facebook-сторінці посольства України в США.
"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv", – йдеться у повідомленні.
У The New York Times почали коректно писати назву Києва – Kyiv, а не Kiev
osvitoria.media
У посольстві нагадали, що влітку 2019-го Рада США з географічних назв ухвалила рішення про зміну офіційної назви столиці України у міжнародній базі.
Тоді низка всесвітньовідомих американських видань приєдналися до акції #KyivNotKiev і затвердили на своїх сторінках оновлений варіант назви. Першими серед них були Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, а тепер і The New York Times.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію у написанні столиці України англійською мовою. Зокрема йдеться про електронні адреси.
Пізніше авторитетне британське видання The Guardian також змінило стиль написання назви української столиці – Kyiv, а не Kiev.
Із 14 жовтня британське видання ВВС змінило написання столиці України з Kiev на Kyiv. Йдеться про всі тексти, карти і графіки англійською мовою.
Зі свого боку представник Держдепу у Раді США з географічних назв Лео Діллон заявив, що перейменування столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі свідчить про визнання історії та мови держави. Він також наголосив, що і в США написання Kyiv залишиться безальтернативним.
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