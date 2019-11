"Цього чекали всі!" У США перейменували Київ

Відоме американське видання The New York Times почало використовувати українську транслітерацію у написанні столиці України англійською мовою.

Тепер воно теж писатиме Kyiv, а не Kiev. Про це повідомили на Facebook-сторінці посольства України в США.

"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv", – йдеться у повідомленні.

У посольстві нагадали, що влітку 2019-го Рада США з географічних назв ухвалила рішення про зміну офіційної назви столиці України у міжнародній базі.

Тоді низка всесвітньовідомих американських видань приєдналися до акції #KyivNotKiev і затвердили на своїх сторінках оновлений варіант назви. Першими серед них були Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, а тепер і The New York Times.

