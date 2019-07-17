"Цинічна брехня!" Мей у прощальній промові накинулася з обвинуваченнями на Путіна

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у своїй прощальній промові згадала про Росію і звинуватила президента РФ Володимира Путіна у брехні.

З останніми словами як глави уряду виступила вона в середу, 17 липня. Уривок її заяви був опублікований у Telegram-каналі "Карточный домик: Европа" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Популістські рухи обрали політику роз'єднання, обираючи ворогів, щоб звинуватити їх у всіх наших проблемах, і знайти прості відповіді. Роблячи це, вони просувають поляризаційну політику, яка сприймає світ як "ми" і "вони", в'язницю "переможців" і "переможених". У цій системі компроміси і співробітництво через міжнародні інститути вважаються ознакою слабкості, а не сили", – заявила вона.

Мей і Путін

Мей зазначила, що президент Путін висловив цей настрій чітко напередодні саміту G20 в Японії, коли сказав, що ліберальна ідея застаріла, тому що вона вступає в конфлікт з інтересами переважної більшості населення.

"Це цинічна брехня. Рівень життя в ліберальних демократіях, таких як Великобританія, Франція і Німеччина, не йдуть у порівняння з рівнем життя в Російській Федерації. І факт, що він вважає за потрібне озвучити те, що він сказав, говорить про загрозу нашим цінностям, які ми повинні захищати", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мей зустрілася з Путіним у рамках саміту G20 у Японії і заявила про неможливість нормалізації відносин при наявності з боку РФ загроз Великобританії і її союзникам.

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