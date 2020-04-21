Ціна – $119: у США розробили перші тест-системи для самодіагностики коронавірусу

У США затвердили перший тест для самодіагностики коронавірусу, який дозволяє людям робити його вдома без допомоги лікарів. Коштує він 119 доларів.

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Американські медики запевняють, що це може допомогти розширити можливості тестування у більшості штатів. Однак спочатку він буде доступний лише медичним працівникам та пацієнтам за наказом лікаря, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що розробником виступила компанія LabCorp. Для тестування люди спочатку мають зареєструватися за допомогою онлайн-анкети. Згодом, із дозволу лікаря, компанія доставить комплект для тестування додому. У нього входять ватні тампони, трубка для забору матеріалу, ізольована сумка та коробка для відправлення зразка назад.

У США розробили тест-системи для самодіагностики коронавірусу

Згідно з інструкцією, аби взяти пробу, ватну паличку потрібно "занурити" у кожну ніздрю. Зразок доведеться відсилати назад до LabCorp, оскільки вона працює із діагностичними лабораторіями по всій території країни. Результати ж тестів розміщуються в мережі інтернет на захищеному веб-сайті компанії.

Фахівці наголошують, що дозвіл на самотестування у домашніх умовах допоможе зменшити ризик зараження для медичних працівників та зберегти захисні засоби.

У LabCorp уже заявили, що зроблять тест доступним протягом найближчих тижнів. Кожен комплект коштуватиме 119 доларів.

Звісно, серед американців побутує думка, що такий спосіб збору зразків може дати непослідовні та менш точні результати. Однак представник Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США Стівен Хан заявив, що агентство дозволило проведення тесту вдома, ґрунтуючись на оцінках, які показують, що "це так само безпечно і точно, як збирати проби в лікарні чи іншому місці для тестування".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральна Асамблея ООН у понеділок, 20 квітня, ухвалила резолюцію про забезпечення глобального доступу до медичного обладнання, ліків та вакцин для боротьби проти COVID-19, одним із головних співавторів якої стала Україна.

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