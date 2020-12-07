Цимбалюк розповів, який план Кремль приготував для України

Кремль розраховує на те, що йому вдасться домогтися формування проросійської більшості в Україні на наступних виборах. Більш того, влада Росії хоче, щоб саме представник з такими переконаннями став прем'єр-міністром або навіть президентом нашої країни.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" озвучив український журналіст Роман Цимбалюк, який працює в Москві. За його словами, щоб досягти своєї мети, Москва всіляко намагається використовувати "гримасу демократії" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Одразу ж усі російські забаганки, які Кремль озвучував з 2014 року, будуть задоволені. Ми почнемо розбиратися з "громадянською війною", як це було в Молдові, інтеграція на Захід буде зупинена, патріотів буде утискати український "Беркут". Вони розраховують на це", – переконаний Цимбалюк.

Якщо ж країні-агресору не вдасться втілити свій сценарій, що скоріше за все і трапиться, то вона, вважає журналіст, вдасться до традиційної тактики. Йдеться про відновлення активних бойових дій на Донбасі та подальший заклик до переговорів.

"І так по колу, до того моменту, поки в Україні не складеться консенсус, коли, незалежно від переможця виборів, буде звучати одна теза – "побачив у приціл російського окупанта – стріляй без команди". Щойно цю тезу транслюватиме українське суспільство, вони подумають "та ну їх на **ін. Це не укри, а якісь фіни чистої води!" – підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю Цимбалюк розповів про головні відмінності між Москвою і Києвом. За його словами, в столиці України відчувається дух свободи, тоді як в головному місті РФ – "імперський дух".

Нагадаємо, раніше український журналіст влаштував бурхливу дискусію з російським колегою Яковом Широковим про війну на Донбасі. Цимбалюка обурило, що його співрозмовник назвав слова "російська окупація" штампом.