"Цілком підтримуємо!" Ердоган виступив із гучною заявою про відносини з Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів про результативні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та висловив повну підтримку Україні, знову засудивши незаконну анексію Криму Росією.

Своєю позицією він поділився у понеділок, 3 лютого, на спільній з главою України пресконференції за підсумками тривалих переговорів. Президенти запізнилися на брифінг на 3 години (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дуже задоволений тим, що я знову в Україні. Ми схвалюємо процес реформ, який просувається під керівництвом президента Зеленського. Ми поділяємо бачення сучасної України. Наголошу ще раз: ми не підтримуємо незаконної анексії Криму. Туреччина повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи Крим", – заявив він.

Ердоган виступив із гучною заявою в Україні Корреспондент

Ердоган висловив надію, що всі конфлікти будуть вирішені мирним шляхом згідно з міжнародним правом.

"Ми також готові робити все, щоб у регіоні панував спокій. Йдеться і про Україну. В цьому питанні важливу роль відіграє спостережна місія ОБСЄ. Ми повністю підтримуємо Україну!" – додав він.

"Ми провели дуже плідні переговори. Обговорили всі аспекти: політичні, економічні, культурні та військові. Також хочу сказати, що Україна – дім для великої кількості народів. Ми готові робити все, щоб забезпечити їхні потреби", – пообіцяв президент Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що очікує на підтримку Туреччини в питаннях деокупації Криму і Донбасу. Крім того, він сподівається на участь Анкари у звільненні в'язнів Кремля.

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