Цілі сім'ї і пара молодят: опубліковані нові фото пасажирів фатального рейсу Тегеран-Київ

В авікатастрофі українського Boeing 737 в Ірані загинули 26 дітей. Серед жертв – цілі сім'ї.

Про це пише Daily Mail. Аварія забрала життя дівчинки, якій було лише півтора року (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, ціла шведська сім'я числиться серед загиблих: Рахель і Мікаела Ліндберг, 37 і 40 років, перебували на борту лайнера разом зі своїми двома синами Еріком 9 років і Емілем 7 років.

Сім'я зі Швеції загинула в авіакатастрофі Daily Mail

На фотографії в соцмережі Facebook видно, як Ліндберги притулилися одне до одного, щоб зняти святкування шостого дня народження Еміля в Барселоні трохи більше року тому.

Сім'я зі Швеції загинула в авіакатастрофі Daily Mail

Загинула також сім'я з Едмонтона в Канаді. Педро Мусаві, 47 років, і його дружина Моджан Денешманд, 43 роки, які працювали в Університеті Альберти, стали жертвами разом зі своїми двома маленькими доньками Дарією 14 років і Дариною 10 років.

Сім'я з Канади загинула в катастрофі в Ірані Daily Mail

Стали пасажирами фатального рейсу також канадські молодята Араш Поурзарабі 26 років і Пуне Гурджі 25 років з Едмонтона. Вони прилетіли до Ірану, щоб одружитися.

Пара була студентами-інформатиками. Багато із загиблих були іранцями, які летіли назад після зимових канікул у Канаду, де вчилися.

Загиблий в авіакатастрофі британець Мухамед Кадкода-Заде Daily Mail

Загиблий в авіакатастрофі британець Саїд Хадемсаді Daily Mail

Загиблий в авіакатастрофі британець Сем Зукау Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія МАУ опублікувала повний список пасажирів літака, що впав у Ірані.

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