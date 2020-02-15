Цілі країни стануть пустелею: озвучено моторошний прогноз змін клімату

В результаті глобального потепління до кінця століття всьому живому на Землі може загрожувати страшна спека, цілі країни перетворяться на випалену пустелю.

Про це розповіла виданню "Факти" членкиня міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, вчена-метеорологиня Світлана Краковська.

За словами експертки, зараз перед людством стоїть стратегічне завдання, щоб збільшення температури до кінця 21 століття не перевищило півтора градусів.

"В іншому випадку всьому живому на Землі загрожують колосальні потрясіння - моторошна спека, посухи, руйнівні стихії і багато інших катаклізмів", - зазначила вона.

"Зауважте, що за часів малих льодовикових періодів (останній з них тривав приблизно з 1400 до 1850 року), коли наставало невелике похолодання клімату, коливання рівня парникових газів було в межах 0,2-0,6 градуса. А ось після початку індустріальної епохи температура на планеті вже виросла більше ніж на один градус, в Арктиці - на цілих п'ять-шість градусів", - підкреслила метеорологиня.

Як заявила Краковська, в недалекому майбутньому територія країн Близького Сходу "може перетворитися на випалену пустелю".

"Якщо це станеться, Україна зіткнеться з проблемою мігрантів - мільйони людей з густонаселених країн цього регіону захочуть переселитися до нас", - додала вона.

zik.ua

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.

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