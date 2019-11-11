Циклон "Бульбуль" убив 24 особи: Індію та Бангладеш накрила смертоносна стихія. Фото і відео

Індію і Бангладеш накрив циклон "Бульбуль", який привів до загибелі 24 осіб і евакуації близько 2 мільйонів населення.
Ще 30 місцевих жителів отримали травми. Про це повідомляє AFP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
В Індії найбільше постраждав штат Західна Бенгалія, де через падіння дерев загинули десять осіб. Ще двоє загинули в сусідньому штаті Одіші. У Бангладеш жертвами циклону стали вісім осіб, ще щонайменше 20 отримали поранення, а п'ятеро зникли безвісти.
Індію та Бангладеш накрив циклон "Бульбуль"
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Пориви вітру досягали 120 кілометрів на годину. Циклон пошкодив близько 10 тисяч будинків у двох країнах. Знищені 200 тисяч гектарів сільськогосподарських культур.
Індію та Бангладеш накрив циклон "Бульбуль"
Twitter Md Salim
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Індію та Бангладеш накрив циклон "Бульбуль"
Twitter SP kendrapara
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Влада Бангладеш залучила для допомоги постраждалим сотні військових і волонтерів. Також закриті місцеві аеропорти і морські порти.
Kudos #volunteers ! Hope everyone stays safe. 🤞 #CyloneBulbul #BulBulCyclone https://t.co/iGZ9hs5foR- Sajid Hasan (@sajiidhasan) November 9, 2019
Meanwhile me on the way #BulBulCyclone showing his characters pic.twitter.com/06uxlTBeHY- Saiful Azam Kafi (@Saiful__Kafi) November 10, 2019
May Allah (SWT) save us from this disaster, Ameen.🤲 #Cyclone #Bulbul #CycloneBulbul #BulBulCyclone #Bangladesh pic.twitter.com/WkfIwMqITm- ~ mononoke ~ 🎭 (@tanjina_zaman) November 9, 2019
#WATCH | West Bengal: Early morning visuals from South 24 Parganas. (ANI) #CycloneBulbul 🌀 | #BulBulCyclone 🌀 | #BulbulUpdate 🌀 pic.twitter.com/iEHd18Wj3c- 🇮🇳Gurkanwal Singh🇮🇳 (@GuriOfficial) November 10, 2019
After the national verdicts on mandir and masjid; now please step ahead, what is the situation of human in Orissa #BulbulCyclone pic.twitter.com/QCyU2WcKVI- ANJ ALI (@ ANJALI92499064) November 10, 2019
Il tifone Bulbul, ha colpito la costa dell'India e del #Bangladesh sabato notte, con raffiche sino a 160km / h. Nell'area colpita si contano almeno 14 morti, oltre 200 mila ettari di terreni coltivati risultano danneggiati. #BulBulCyclone #BulbulUpdate #CycloneBulbulUpdate pic.twitter.com/OaSikaXpIH- meteo & radar (@meteoeradar) November 11, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бангладеш і Індію накрив циклон "Фані", який убив 34 особи.
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