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Циклон "Бульбуль" убив 24 особи: Індію та Бангладеш накрила смертоносна стихія. Фото і відео

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Індію і Бангладеш накрив циклон "Бульбуль", який привів до загибелі 24 осіб і евакуації близько 2 мільйонів населення.

Ще 30 місцевих жителів отримали травми. Про це повідомляє AFP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

В Індії найбільше постраждав штат Західна Бенгалія, де через падіння дерев загинули десять осіб. Ще двоє загинули в сусідньому штаті Одіші. У Бангладеш жертвами циклону стали вісім осіб, ще щонайменше 20 отримали поранення, а п'ятеро зникли безвісти.

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Індію та Бангладеш накрив циклон "Бульбуль"

Індію та Бангладеш накрив циклон "Бульбуль"

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Пориви вітру досягали 120 кілометрів на годину. Циклон пошкодив близько 10 тисяч будинків у двох країнах. Знищені 200 тисяч гектарів сільськогосподарських культур.

Індію та Бангладеш накрив циклон "Бульбуль"

Індію та Бангладеш накрив циклон "Бульбуль"

Twitter Md Salim

Індію та Бангладеш накрив циклон "Бульбуль"

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Twitter Md Salim

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Twitter SP kendrapara

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Влада Бангладеш залучила для допомоги постраждалим сотні військових і волонтерів. Також закриті місцеві аеропорти і морські порти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бангладеш і Індію накрив циклон "Фані", який убив 34 особи.

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