Цхінвал перейменували на честь Сталіна

Юрій Сергієнко Світ 23:57, 27.04.2020 Оновлено: 00:09, 28.04.2020

Президент частково визнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов вирішив перейменувати Цхінвал на Сталінір.

Відповідний указ про тимчасову зміну назви міста опублікований на сайті глави сепаратистського регіону Грузії.

У документі йдеться, що Сталінір використовуватиметься поряд із назвою Цхінвал під час заходів до Дня Перемоги 9 травня і Дня початку війни (22 червня).

Місто було перейменоване на Сталінір у 1934 році, проте в 1961 його назвали Цхінвалі, а вже в 1991 році повернули історичну назву Цхінвал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок незаконного формування "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіно".

До цього подібне рішення щодо Луганська ухвалив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Місто назвали "Ворошиловградом".

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Польщі задумали відправити чартери за заробітчанами з України

Поховати померлого від COVID-19 в Україні коштує 1000$. Сім'ї загиблих запідозрили змову

На Харківщині зникла 6-річна дівчинка: до пошуків залучили Нацгвардію і вертольоти

Чому не працюють ринки? Як торгова мафія знищує фермерство

Саакашвілі почав будувати другий маєток під Києвом. Фото та відео