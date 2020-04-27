Президент частково визнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов вирішив перейменувати Цхінвал на Сталінір.

Відповідний указ про тимчасову зміну назви міста опублікований на сайті глави сепаратистського регіону Грузії.

У документі йдеться, що Сталінір використовуватиметься поряд із назвою Цхінвал під час заходів до Дня Перемоги 9 травня і Дня початку війни (22 червня).

Місто було перейменоване на Сталінір у 1934 році, проте в 1961 його назвали Цхінвалі, а вже в 1991 році повернули історичну назву Цхінвал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок незаконного формування "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіно".

До цього подібне рішення щодо Луганська ухвалив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Місто назвали "Ворошиловградом".