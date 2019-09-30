Центральну Європу накрили потужні урагани: є загиблі і поранені. Фото і відео негоди

Центральною Європою в понеділок, 30 вересня, пронеслися сильні урагани, які забрали життя підлітка в Словаччині і чоловіка в Німеччині.

Про це повідомляє AP News (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 14-річна дівчинка загинула в Словаччині в результаті падіння дерева. Багато її друзів були поранені.

Центральну Європу накрили смертельні урагани The Associated Press

Деревом убило також і жителя Німеччини, коли він намагався виїхати на автомобілі. Крім того, в країні трапилися ще кілька НП. У районі Вольфсбурга дерево впало на потяг, а по лінії Нюрнберг-Аугсбург аналогічний випадок заблокував рух цілої гілки потягів..

Постраждала від урагану також Чехія. Там повалені дерева пошкодили дороги, а частина населення залишилася без електрики.

Центральну Європу накрили смертельні урагани Соцмережі

Центральну Європу накрили смертельні урагани Соцмережі

Центральну Європу накрили смертельні урагани Соцмережі

Центральну Європу накрили смертельні урагани Соцмережі

У Любуському воєводстві в Польщі були поранені дві людини після того, як вітер перевернув причіп вантажного автомобіля. У країні без електрики залишилися 125 тисяч споживачів.

Виникла небезпека і для України. 30 вересня синоптики оголосили штормове попередження в західних областях.

Very windy in central Europe, #Germany, #Poland on the path of Storm #Mortimer (Berlin name). Animation from today 6am.



Left: isobars and pressure tendencies. Pressure increase (red) signaling cold advection and gustiness.



Right: mean #windspeed observed inland. pic.twitter.com/vDr6X8RpA8 - MeteoceaEnviro (@meteocea) September 30, 2019

It was pretty complicated to capture today's storm in the photo.

summer in Central Europe - summer storm in July, Eastern Bohemia

after a great heat ... great refreshment



author: Petr Nekvinda 07/2019 #CzechRepublic #photo #travel #nature pic.twitter.com/RQXCztm6iR - Petr Nekvinda (@petr_nekvinda) July 1, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ураган "Доріан" призвів до катастрофічних наслідків у США.

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