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30 вересня • оновлено в 20:47
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Центральну Європу накрили потужні урагани: є загиблі і поранені. Фото і відео негоди

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Центральною Європою в понеділок, 30 вересня, пронеслися сильні урагани, які забрали життя підлітка в Словаччині і чоловіка в Німеччині.

Про це повідомляє AP News (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 14-річна дівчинка загинула в Словаччині в результаті падіння дерева. Багато її друзів були поранені.

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Центральну Європу накрили смертельні урагани

Центральну Європу накрили смертельні урагани

The Associated Press

Деревом убило також і жителя Німеччини, коли він намагався виїхати на автомобілі. Крім того, в країні трапилися ще кілька НП. У районі Вольфсбурга дерево впало на потяг, а по лінії Нюрнберг-Аугсбург аналогічний випадок заблокував рух цілої гілки потягів..

Постраждала від урагану також Чехія. Там повалені дерева пошкодили дороги, а частина населення залишилася без електрики.

Центральну Європу накрили смертельні урагани

Центральну Європу накрили смертельні урагани

Соцмережі

Центральну Європу накрили смертельні урагани

Центральну Європу накрили смертельні урагани

Соцмережі

Центральну Європу накрили смертельні урагани

Центральну Європу накрили смертельні урагани

Соцмережі

Центральну Європу накрили смертельні урагани

Центральну Європу накрили смертельні урагани

Соцмережі

У Любуському воєводстві в Польщі були поранені дві людини після того, як вітер перевернув причіп вантажного автомобіля. У країні без електрики залишилися 125 тисяч споживачів.

Виникла небезпека і для України. 30 вересня синоптики оголосили штормове попередження в західних областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ураган "Доріан" призвів до катастрофічних наслідків у США.

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ураган
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