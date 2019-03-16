|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Центр України – в Мавзолеї": Соловйов відзначився новим маразмом

1.6тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов в черговий раз заявив, що сучасна Україна нібито зобов'язана своїм існуванням Володимиру Леніну.

Тому, вважає він, географічним центром нашої країни слід вважати Мавзолей на Червоній площі в Москві. Божевільний жарт він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Україна з'явилася коли в такому вигляді? Завдяки дідусеві Леніну! Тому центр України в Мавзолеї, де творець вашої країни лежить!" — єхидно сказав Соловйов.

Новини
''Створив Ленін'': на росТБ нахабно переписали історію України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов вже заявляв, що Україна нібито зобов'язана своїм існуванням "русскому міру", найяскравішими представниками якого є Ленін і Катерина ІІ.

Крім того, він демонстрував фейкову карту "розділеної" України, на якій майже всі її території названі "подарунками" російських правителів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир СоловйовВолодимир Ленін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки