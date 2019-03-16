"Центр України – в Мавзолеї": Соловйов відзначився новим маразмом

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов в черговий раз заявив, що сучасна Україна нібито зобов'язана своїм існуванням Володимиру Леніну.

Тому, вважає він, географічним центром нашої країни слід вважати Мавзолей на Червоній площі в Москві. Божевільний жарт він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Україна з'явилася коли в такому вигляді? Завдяки дідусеві Леніну! Тому центр України в Мавзолеї, де творець вашої країни лежить!" — єхидно сказав Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов вже заявляв, що Україна нібито зобов'язана своїм існуванням "русскому міру", найяскравішими представниками якого є Ленін і Катерина ІІ.

Крім того, він демонстрував фейкову карту "розділеної" України, на якій майже всі її території названі "подарунками" російських правителів.

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